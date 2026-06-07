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Ještěže do mě nikdo nevrazil. Verstappen vysvětlil náhlý konec v Monaku

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  19:17
Druhé místo v kvalifikaci, skvělá rychlost a šance na další stupně vítězů. Po sobotním klání působil Max Verstappen nečekaně optimisticky. O to krutější bylo nedělní vystřízlivění - auto mu selhalo hned na startu. „Jakmile jsem pustil spojku, motor se úplně zasekl,“ popisoval po Velké ceně Monaka.
Zklamaný Max Verstappen poté, co musel odstoupit z Velké ceny Monaka

Zklamaný Max Verstappen poté, co musel odstoupit z Velké ceny Monaka | foto: Reuters

Max Verstappen v prvním kole Velké ceny Monaka.
Kimi Antonelli slaví vítězství ve Velké ceně Monaka.
Kimi Antonelli slaví vítězství ve Velké ceně Monaka.
Kimi Antonelli slaví vítězství ve Velké ceně Monaka.
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Letošní hybridní monoposty jsou technicky složité a již řada týmů na to doplatila. Minulý rok tak suverénní McLaren nedokázal v Číně připravit vozy pro závod a Lando Norris ani Oscar Piastri neodstartovali.

Red Bull po rozpačitém úvodu sezonu chytil fazonu, Max Verstappen se v Kanadě vrátil na stupně vítězů a v křivolakých uličkách Monte Carla od prvního tréninku stačil nejlepším.

Jenže poté přišel sobotní start.

f1

The lights go out at Monaco and Max Verstappen hardly moves

Disaster for the four-time champion!

#F1 #Formula1 #MonacoGP

7. června 2026 v 15:13, příspěvek archivován: 7. června 2026 v 18:34
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Nizozemec vyrazil v ideální moment, ale vzápětí zpomalil. Auto nejelo, stihl jen strhnout volant k levé straně dráhy a sledovat, jak se kolem něj míhají jeden soupeř za druhým.

„Ještěže do mě nikdo nevrazil, všichni naštěstí reagovali velmi dobře,“ přiznal. „Jakmile jsem pustil spojku, nebylo to ono a motor se úplně zasekl. Poté se mi povedlo z první zatáčky získat trochu výkonu, ale zvuk motoru nebyl dobrý, vlastně to byl hodně ošklivý hluk.“

Dramaticky se propadl na samotný chvost startovního pole a nezbylo mu nic jiného než zajet ke svým mechanikům do boxů.

První známky toho, že něco není v pořádku, přišly o něco dřív. „Při předstartovním testu si obvykle na voze najdete ideální otáčky pro start, ale tady to najednou vůbec nešlo. Stále to kolísalo nahoru a dolů, s motorem něco bylo. Trochu divné,“ popisoval závodník Red Bullu.

Páté vítězství za sebou. Chaotický závod v Monaku ovládl Antonelli před Hamiltonem

Hlasité úvahy o odchodu z formule 1 ze začátku letošní sezony se však nevrátily. Navzdory další bodové ztrátě vzhlíží Verstappen k budoucnosti pozitivně.

„Domů odjíždíme pozitivně naladěni, hlavně v pomalých pasážích tratě jsme byli rychlí. To si musíme odvézt a na to navázat,“ vyprávěl Nizozemec, který závod sledoval ze své jachty zakotvené v monackém přístavu těsně u trati.

Už za týden pokračuje šampionát Velkou cenou Španělska v Barceloně, což bude pro Red Bull zcela nová výzva. „Katalánsko je kompletně jiná trať,“ hodnotil Verstappen. „Má zcela jiné požadavky na auto. Jde hlavně o výkon aerodynamiky, je tam hodně rychlých zatáček, rozhoduje se ve vyšších rychlostech, takže uvidíme, jak se nám bude dařit.“

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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Pardubice vs. NymburkBasketbal - Finále - 3. zápas - 7. 6. 2026:Pardubice vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
Živě45:51
  • 2.90
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  • 1.60
Chorvatsko vs. SlovinskoFotbal - - 7. 6. 2026:Chorvatsko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
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Řecko vs. ItálieFotbal - - 7. 6. 2026:Řecko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
7. 6. 21:00
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Maroko vs. NorskoFotbal - - 7. 6. 2026:Maroko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
7. 6. 21:00
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Ekvádor vs. GuatemalaFotbal - - 7. 6. 2026:Ekvádor vs. Guatemala //www.idnes.cz/sport
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Plíšková vs. KesslerováTenis - - 8. 6. 2026:Plíšková vs. Kesslerová //www.idnes.cz/sport
8. 6. 13:00
  • 1.91
  • -
  • 1.89
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