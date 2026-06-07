Letošní hybridní monoposty jsou technicky složité a již řada týmů na to doplatila. Minulý rok tak suverénní McLaren nedokázal v Číně připravit vozy pro závod a Lando Norris ani Oscar Piastri neodstartovali.
Red Bull po rozpačitém úvodu sezonu chytil fazonu, Max Verstappen se v Kanadě vrátil na stupně vítězů a v křivolakých uličkách Monte Carla od prvního tréninku stačil nejlepším.
Jenže poté přišel sobotní start.
Nizozemec vyrazil v ideální moment, ale vzápětí zpomalil. Auto nejelo, stihl jen strhnout volant k levé straně dráhy a sledovat, jak se kolem něj míhají jeden soupeř za druhým.
„Ještěže do mě nikdo nevrazil, všichni naštěstí reagovali velmi dobře,“ přiznal. „Jakmile jsem pustil spojku, nebylo to ono a motor se úplně zasekl. Poté se mi povedlo z první zatáčky získat trochu výkonu, ale zvuk motoru nebyl dobrý, vlastně to byl hodně ošklivý hluk.“
Dramaticky se propadl na samotný chvost startovního pole a nezbylo mu nic jiného než zajet ke svým mechanikům do boxů.
První známky toho, že něco není v pořádku, přišly o něco dřív. „Při předstartovním testu si obvykle na voze najdete ideální otáčky pro start, ale tady to najednou vůbec nešlo. Stále to kolísalo nahoru a dolů, s motorem něco bylo. Trochu divné,“ popisoval závodník Red Bullu.
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Hlasité úvahy o odchodu z formule 1 ze začátku letošní sezony se však nevrátily. Navzdory další bodové ztrátě vzhlíží Verstappen k budoucnosti pozitivně.
„Domů odjíždíme pozitivně naladěni, hlavně v pomalých pasážích tratě jsme byli rychlí. To si musíme odvézt a na to navázat,“ vyprávěl Nizozemec, který závod sledoval ze své jachty zakotvené v monackém přístavu těsně u trati.
Už za týden pokračuje šampionát Velkou cenou Španělska v Barceloně, což bude pro Red Bull zcela nová výzva. „Katalánsko je kompletně jiná trať,“ hodnotil Verstappen. „Má zcela jiné požadavky na auto. Jde hlavně o výkon aerodynamiky, je tam hodně rychlých zatáček, rozhoduje se ve vyšších rychlostech, takže uvidíme, jak se nám bude dařit.“