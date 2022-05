Není můj problém, když Hamiltona brzdím, bavil Alonso. V Monaku špuntoval trať

Nedělní Velká cena Monaka byla v mnohém specifická. A nejen v tom, že se jezdci museli opět proplétat mezi svodidly obklopujícími silničky kolem skalnatého pobřeží Středozemního moře. Tedy místy, které ničím nepřipomínají závodní trať. Bylo to i nemonacky dlouhým deštěm, který jezdcům způsobil nejedny trable.

Když se Hamilton po nepříliš povedené kvalifikaci objevil na osmém místě startovního roštu, asi nepředpokládal, že na stejné pozici projede i cílem. A už vůbec ne, že to bude za Alonsem. Stejně jako v sobotu. Mercedes byl totiž v Monaku viditelně rychlejší než Renault, letos nazývaný Alpine. Vždyť také Russell s druhým „stříbrným šípem“ stíhal vpředu čtveřici nejlepších. Jenže štěstí, které Hamiltona provázelo po většinu velkých cen loňské sezony, jako by ho opustilo. Když leží mimo vysychající závodní stopu voda, je předjíždění ještě obtížnější než běžně.

Do zastavení závodu ve 30. kole, tedy do nehody Micka Schumachera, jel zkušený Španěl Alonso poměrně slušně rychle, ale po hromadných výměnách pneumatik se z něj stal nejpomalejší jezdec startovního pole. Jel o tři, i čtyři sekundy pomaleji než čelo závodu, než Russell, a tedy i než by mohl jet Hamilton. Netrvalo ani patnáct kol a už byl půl minuty za šestým Landem Norrisem. A všichni zbývající jezdci na dráze kroužili těsně za ním.

„Do cíle zbývalo 33 kol a přezuli jsme na žluté (středně měkké) pneumatiky,“ vysvětloval Alonso. „Bylo mi jasné, že do cíle nevydrží, a tak jsem musel zvolnit, abych je pošetřil. Byla to jediná možná cesta.“

A nevadilo mu, že brzdil Hamiltona. „To není můj problém,“ odpověděl. „Bylo extrémně snadné udržet ho tady za sebou,“ rýpnul si vzápětí.

Hamilton kroužil po dráze nalepený na zadní křídlo Alpine, zkoušel to horem, dolem, s otevřeným systémem DRS, bez něj... Neměl šanci. Zkušený Alonso má pověst sveřepého obranáře a beze zbytku ji potvrdil. A úzká trať mu samozřejmě hodně pomáhala, jak sám potvrdil.

Hamiltona s Alonsem nepojí od roku 2007 zrovna přátelské vztahy. Tehdy byli týmovými kolegy v McLarenu - talentovaný nováček a dvojnásobný mistr světa. Hamilton se měl učit a být dvojkou, jenže po pár závodech začal ukazovat, že dokáže být i rychlejší než jeho starší kolega. Výbuch emocí nastal v Maďarsku, kde se oba vzájemně blokovali na dráze i v boxech, aby nestihli letmé kvalifikační kolo. Následoval vyhazov Alonsa z McLarenu a udání na FIA, po němž slavný tým na 10 let vypadl ze soubojů o přední pozice.

Lewis Hamilton

Hamilton ze slábnoucí stáje odešel sám a tvrdí, že tak zkušeného jezdce, jako je on, už nerozhodí, pokud mu někdo pomalou jízdou pokazí závod. Ani když to je Alonso. „Tak to je, prostě jsem kroužil za ním,“ řekl sedminásobný šampion.

Dál to nehodlal komentovat, ani se nechtěl zaplétat do stále opakovaných frází o neexistenci předjížděcích prostor na místě, kde se už dávno měly jezdit pouze závody veteránů. „Vrátím se do továrny, připravíme se a zkusíme to znovu v dalším závodě,“ dodal úřadující vicemistr světa.

Dobře ví, že bez zásadních změn na voze se ho nebude letošní boj o titul vůbec týkat.