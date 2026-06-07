F1 ONLINE: Verstappena zradila technika a odstoupil, závod v Monaku vede Antonelli

Devatenáctiletý Antonelli zvítězil s náskokem 43 tisícin sekundy, připsal si čtvrtý kvalifikační triumf v ročníku i kariéře a potvrdil letošní nadvládu Mercedesu. Zbylé dvě kvalifikace a také první závod sezony vyhrál jeho týmový kolega George Russell, jenž do monacké Grand Prix vyrazí až z šestého místa.
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Druhý skončil Max Verstappen, třetí Lewis Hamilton a čtvrtý domácí pilot Charles Leclerc. Obhájce prvenství Lando Norris z McLarenu zajel až osmý čas.
Piloti Ferrari nenaplnili očekávání a nenavázali na páteční tréninky. Hamilton zaostal za Antonellim o téměř čtvrt sekundy, předloňský vítěz Leclerc, který v Monaku kvalifikaci třikrát dokázal vyhrát, o tři desetiny.