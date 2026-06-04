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Velká cena Monaka formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

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  15:59
Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Monako. Zdejší okruh nabízí jednu z nejkrásnějších kulis v celém šampionátu. Vede ulicemi města a obsahuje řadu zrádných zatáček a pasáží. Piloti projedou i známým tunelem či přístavem. Jaký je program závodního víkendu, kde můžete napínavé souboje sledovat živě a jaká jsou ikonická místa na trati? Vše najdete v našem přehledu.

Lando Norris z McLarenu v kvalifikaci na Velkou cenu Monaka. | foto: AP

Program Velké ceny Monaka F1 2026:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek5. 6.13:30–14:301. trénink
Pátek5. 6.17:00–18:002. trénink
Sobota6. 6.12:30–13:303. trénink
Sobota6. 6.16:00–17:00Kvalifikace
Neděle7. 6.15:00Závod

Zajímavosti před Velkou cenou Monaka:

  • Velká cena Monaka F1 se jela poprvé už v roce 1929, součástí MS je od roku 1950.
  • Trať je dlouhá 3337 metrů, závodníky čeká 78 kol, tedy celkem 260,286 km.
  • Rekord závodu vytvořil Lewis Hamilton. V roce 2021 zajel kolo za 1:12,909.
  • Nejvíc vítězství v Monaku slavil Ayrton Senna. Z triumfu se radoval šestkrát. Následují Graham Hill a Michael Schumacher s pěti výhrami.
  • Ze současných jezdců nasbíral tři vítězství Lewis Hamilton.

Kde sledovat Velkou cenu Monaka F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Ikonické pasáže

1. Zatáčka Sainte Dévote

  • Je první zatáčkou monackého okruhu a zároveň jedním z nejkritičtějších míst celé trati. Po startu do ní vozy najíždějí v těsném chumlu, což často vede ke kontaktům. Je to prudká pravotočivá zatáčka do kopce, kde rozhoduje přesnost i klid v brzdění.

Zatáčka Sainte Dévote - nástraha hned po startu.

2. Casino Square

  • Patří mezi nejznámější pasáže monackého okruhu. Jezdcům se tu otevírá výhled na slavné kasino a luxusní hotely, ale zároveň jde o technicky náročný úsek v pomalém tempu.

Stoupání do kopce směrem k Casino Square.

3. Fairmont Hairpin

  • Nejpomalejší zatáčka v celém kalendáři formule 1. Jezdci zde snižují rychlost zhruba na 40 km/h.

Lando Norris a Charles Leclerc projíždějí zatáčku Fairmont Hairpin.

5. Tunel

  • Jde o jediný tunel v kalendáři formule 1, kterým se během závodu projíždí. Jezdci v něm dosahují vysokých rychlostí a zároveň se musí vyrovnat s náhlou změnou světelných podmínek při výjezdu zpět na denní světlo.

Max Verstappen projíždí tunelem ve Velké ceně Monaka.

6. Nouvelle Chicane

  • Je považována za jediné skutečně reálné místo k předjíždění na monackém okruhu. Nachází se hned za výjezdem z tunelu a tvoří ji kombinace zatáček, kde je klíčové silné brzdění z vysoké rychlosti. Většina předjížděcích manévrů se odehrává právě zde.

Pohled z výšky na Nouvelle Chicane ve Velké ceně Monaka.

7. Tabac

  • Rychlá pravotočivá zatáčka navazující na Casino Square. Jezdci do ní najíždějí ve vysoké rychlosti. Chyba zde obvykle znamená náraz do bariéry.

8. Piscine – bazénová sekce

  • Rychlá pasáž navazující na Tabac, která vede kolem venkovního bazénu. Na velmi úzkém úseku musí piloti často měnit směr jízdy. Svodidla jsou jen pár centimetrů od vozů.

JE LIBO VÝHLED Z BAZÉNU? Rychlé šikany kolem slavného plaveckého bazénu., to je Piscine.

9. La Rascasse

  • Pomalá pravotočivá zatáčka v závěrečné části okruhu, těsně před nájezdem do cílové rovinky. Jde o jedno z nejtechničtějších míst na trati.

10. Anthony Noghès

  • Poslední zatáčka monackého okruhu, která vede na cílovou rovinku. Je pojmenovaná po zakladateli Velké ceny Monaka. Jde o pomalou pravotočivou zatáčku.

Vítězové předchozích ročníků GP Monaka:

RokVítězTým
2025Lando NorrisMcLaren
2024Charles Leclerc (Monako)Ferrari
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Sergio Pérez (Mexiko)Red Bull
2021Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2020Nejelo se
2019Lewis Hamilton (VB)Mercedes

Jak dopadla Velká cena Monaka loni?

Loňská Velká cena Monaka byla čekáním na nenadálou událost, na výjezd safety car, chyby soupeřů... Ale nestalo se nic, takže nejlepší jezdci projeli cílem ve stejném pořadí, v jakém odstartovali. Vyhrál Lando Norris a v celkovém pořadí se přiblížil týmovému kolegovi z McLarenu Oscaru Piastrimu, který uhájil třetí příčku. Druhý skončil Charles Leclerc z Ferrari.

V ulicích Monaka se radoval Norris. Ovládl strategickou bitvu a stahuje Piastriho
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MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Bartůňková vs. KnutsonováTenis - - 4. 6. 2026:Bartůňková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.33
  • -
  • 3.22
Avanesjanová vs. ŠalkováTenis - - 4. 6. 2026:Avanesjanová vs. Šalková //www.idnes.cz/sport
4. 6. 17:30
  • 1.91
  • -
  • 1.81
Bartoň vs. GombosTenis - - 4. 6. 2026:Bartoň vs. Gombos //www.idnes.cz/sport
4. 6. 17:30
  • 1.24
  • -
  • 3.60
Opava vs. BrnoBasketbal - O 3. místo - 2. zápas - 4. 6. 2026:Opava vs. Brno //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 1.76
  • 14.30
  • 2.25
Slovinsko vs. KyprFotbal - - 4. 6. 2026:Slovinsko vs. Kypr //www.idnes.cz/sport
4. 6. 18:00
  • 1.40
  • 4.39
  • 8.09
Program a výsledky
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Výsledky

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