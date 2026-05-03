Velká cena Miami formule 1 začne kvůli hrozbě bouřky o tři hodiny dřív

Podle předpovědi meteorologů má v Miami odpoledne silně pršet a při avizované hrozbě blesků v okolí trati během Grand Prix by musel být závod přerušován.
„Rozhodnutí jsme přijali, abychom minimalizovali hrozbu narušení závodu a získali co nejširší časové okno pro jeho dokončení v optimálních podmínkách,“ uvedli američtí organizátoři. „Nejvyšší prioritu má bezpečnost jezdců, fanoušků, týmů a spolupracovníků.“
Z prvního místa na startu vyrazí do závodu lídr šampionátu Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Vedle něj bude stát exmistr světa Max Verstappen z Red Bullu.