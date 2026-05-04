Otočka vzhůru nohama. Nemělo se stát, litoval Gasly smolné havárie v Miami

„Nemělo se to stát. V podstatě jsem ani nevěděl, jak jsem se dostal do vzduchu. Myslel jsem si, že bez problémů projedu zatáčku. A najednou jsem letěl,“ popisoval po závodě francouzský závodník, který se kvalifikoval v sobotu do desítky nejlepších a těšil se na bodové umístění.
V chaosu prvních kol však ztratil několik pozic a musel se probojovávat vpřed. Tým Alpine má letos konkurenceschopný monopost a předjíždění se mu dařilo. Až ve zmiňovaném 17. kole dorazil za záď vozu stáje Racing Bulls pilota Liama Lawsona. Už si myslel, že ho má za sebou, zatáčku dobrzdil a projížděl vnějším obloukem, když došlo ke kontaktu, který ho vymrštil do vzduchu. Stačilo aby se soupeř dotkl levé zadní části jeho stroje.
„Je to hrozná škoda, jel jsem si pro body, které jsme si jednoznačně zasloužili. Myslím, že kontaktu se dalo předejít, prostě je to špatně,“ litoval Gasly kolize.
Ale nezaviněné, mladík Lawson totiž v zatáčce nedobrzdil a sklouzl se do jeho monopostu. Snažil se tak urputně bránit svou pozici? Ani ne, jeho auto totiž kvůli technické závadě nechtělo zpomalovat.
„Vjel jsem do poslední zatáčky, a když jsem zabrzdil, přišel jsem o převodovku, zařadil se neutrál. V podstatě jsem neměl žádné rychlostní stupně a nemohl jsem zastavit. Tohle se mi ještě nikdy nestalo,“ popisoval Novozélanďan.
Lawson si naopak na startu polepšil a konečně se mu zdálo, že jeho tým našel správné nastavení. Dosud se mu totiž v Miami moc nedařilo. Poté ale přišla technická závada.
„Po celý víkend jsme nebyli dost rychlí, ale dnes na startu to najednou šlo. Ale potom ten problém, je mi líto, že to vyřadilo i Pierra.“
Nezvládl ani dojet do boxů, auto odtáhli pořadatelé při výjezdu zpomalovacího vozu. K deseti letošním bodů v Miami žádný nepřidal. A technickému týmu přibyly vrásky na čele. „Snad to bude v Kanadě lepší, okruh by nám měl sedět víc,“ plánuje Lawson.
Nerad by opět řešil, proč jeho auto nebrzdí.