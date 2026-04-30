Program Velké ceny Miami F1 2026:
|Den
|Čas
|Fáze závodu
|Výsledky
|pátek 1. 5.
|18:30
|trénink
|pátek 1. 5.
|22:30
|kvalifikace do sprintu
|sobota 2. 5.
|18:00
|sprint
|sobota 2. 5.
|22:00
|kvalifikace do závodu
|neděle 3. 5.
|22:00
|hlavní závod
Zajímavosti před Velkou cenou Miami:
- Závod v Miami se jede teprve popáté – premiéra proběhla v roce 2022.
- Okruh Miami International Autodrome se nachází v Miami Gardens na Floridě, což je předměstí Miami.
- Jde o další z řady městských okruhů, jehož trať vede kolem stadionu týmu NFL Miami Dolphins.
- Trať kombinuje dlouhé rovinky a hodně pomalé technické pasáže.
- Trať je dlouhá 5412 metrů, závodníky čeká 57 kol, tedy celkem 308,326 km.
- Rekord trati vytvořil Max Verstappen. V roce 2023 zajel kolo za 1:29.708.
- Vítězové čtyř dosavadních ročníků: 2022: Verstappen, 2023: Verstappen, 2024: Norris, 2025: Piastri
Kde sledovat Velkou cenu Miami F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- OnePlay
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka TV
Favorité Velké ceny Miami 2026
Bookmakeři předpokládají, že na dosavadním rozložení sil se nic měnit nebude a za jednoznačné kandidáty na vítězství v hlavním závodě považují jezdce Mercedesu. George Russel i jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli mají na triumf kurz okolo 2,5. S velkým odstupem následují piloti McLarenu a Ferrari.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|George Russell (Mercedes)
|2,40
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|2,50
|Oscar Piastri (McLaren)
|9,00
|Lando Norris (McLaren)
|11,00
|Charles Leclerc (Ferrari)
|12,00
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|15,00
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Miami loni?
Loňský závod vyvolal euforii ve stáji McLaren. Zvítězil Oscar Piastri, druhý skončil jeho týmový kolega Lando Norris.
🔥Co jste možná nevěděli o Velké ceně Miami F1
1) Kombinace extrémů
- Trať kombinuje dlouhé rovinky + hodně pomalé technické pasáže
- Závodníci dosahují rychlosti až kolem 320 km/h, ale zároveň musí překonat hodně utažené zatáčky
- To je pro jezdce dost nepříjemné na nastavení auta (kompromis mezi rychlostí a přítlakem).
2) Tři DRS zóny = teoreticky hodně předjíždění
- Okruh má 3 DRS zóny
- Na papíře super…
- Ve skutečnosti ale bývají závody spíš taktické než plné soubojů (vzduch za autem je problém).
3) Legendární (a trochu nenáviděná) šikana
- Sekce zatáček 14–16 je extrémně pomalá a úzká
- Jezdci ji často kritizují – rozbíjí rytmus kola a je snadné tam udělat chybu
4) „Falešný přístav“
- Vedle tratě je umělá marina s „jachtami“
- Ve skutečnosti to není voda, ale jen kulisa pro show
5) Paddock na hřišti NFL
- Zázemí týmů je přímo na hřišti amerického fotbalu
- Rarita v seriálu formule 1
6) Horko a vlhkost
- Závod se jede v brutálním teple a vlhkosti Floridy
- Fyzicky jeden z nejnáročnějších závodů sezony
- Pneumatiky i jezdci dostávají zabrat
7) Zvláštní statistika
- Nikdo tu ještě nevyhrál z první řady
- Strategie a tempo v závodě jsou důležitější než kvalifikace
8) „Parkoviště“
- Velká část tratě vede po běžných asfaltových plochách (parkoviště kolem stadionu)
- Povrch se mění → méně gripu → víc chyb