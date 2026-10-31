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Hamilton po třech letech vyhrál kvalifikaci, v Mexiku dojel před Russellem a Leclercem

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  23:57
Lewis Hamilton odstartuje do Velké ceny Mexika z pole position.

Lewis Hamilton odstartuje do Velké ceny Mexika z pole position. | foto: Reuters

Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Mexika
Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Mexika
Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Mexika
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Mexika
8 fotografií
Britský jezdec Lewis Hamilton vyhrál kvalifikaci na Velkou cenu Mexika formule 1 a vybojoval první pole position v týmu Ferrari. Sedminásobný mistr světa porazil na trati bratrů Rodríguezových o devět tisícin sekundy krajana George Russella z Mercedesu. Třetí skončil Hamiltonův týmový kolega Monačan Charles Leclerc.

Jednačtyřicetiletý Hamilton odstartuje do závodu F1 z první příčky po třech letech. Naposledy ovládl kvalifikaci ve Velké ceně Maďarska 2023, kdy ještě závodil v týmu Mercedes. Rodák ze Stevenage vybojoval 105. pole position v kariéře a vylepšil vlastní rekord.

„Pane jo. Je to opravdu skvělý pocit. Jsem velmi šťastný, nemám slov,“ řekl před televizními kamerami Hamilton. „Byl to opravdu těžký a náročný víkend. Během něj se nám podařilo nastavit vůz, jsou ale mezi námi minimální rozdíly,“ uvedl Hamilton.

Ze čtvrté příčky odstartuje Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který si může v neděli zajistit premiérový mistrovský titul a stát se nejmladším světovým šampionem F1 v historii. Dvacetiletému rodákovi z Boloni stačí dojet alespoň na deváté příčce, nebo věřit, že Russell a Hamilton nezvítězí. Před Russellem vede Antonelli o 123 bodů a před Hamiltonem o 124.

Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Mexika

Antonelli sice skončil v kvalifikaci pátý, na čtvrtou příčku se ale posunul poté, co Max Verstappen z Red Bullu klesl o jednu příčku kvůli trestu za páteční kolizi ve druhém tréninku s Liamem Lawsonem z Racing Bulls. Čtyřnásobný mistr Verstappen nedotáhl také v závěru nadějně rozjeté kolo.

Nevydařenou kvalifikaci prožil Australan Oscar Piastri z McLarenu. Sedmý jezdec pořadí mistrovství světa se neprobojoval do závěrečné části kvalifikace a odstartuje ze 13. příčky. Japonec Rjó Hirakawa, který nahradil v Haasu Francouze Estebana Ocona, obsadil 19. místo.

Nedělní Velká cena Mexika odstartuje v 21.00 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Mexika

závod mistrovství světa vozů formule 1

1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:16,514, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,009, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,119, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,178, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,193, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,310.
Pozn.: Verstappen klesne na startu kvůli trestu za kolizi s Liamem Lawsonem z druhého tréninku o jednu příčku.

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