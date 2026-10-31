Hamilton po třech letech vyhrál kvalifikaci, v Mexiku dojel před Russellem a Leclercem

Jednačtyřicetiletý Hamilton odstartuje do závodu F1 z první příčky po třech letech. Naposledy ovládl kvalifikaci ve Velké ceně Maďarska 2023, kdy ještě závodil v týmu Mercedes. Rodák ze Stevenage vybojoval 105. pole position v kariéře a vylepšil vlastní rekord.
„Pane jo. Je to opravdu skvělý pocit. Jsem velmi šťastný, nemám slov,“ řekl před televizními kamerami Hamilton. „Byl to opravdu těžký a náročný víkend. Během něj se nám podařilo nastavit vůz, jsou ale mezi námi minimální rozdíly,“ uvedl Hamilton.
Ze čtvrté příčky odstartuje Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu, který si může v neděli zajistit premiérový mistrovský titul a stát se nejmladším světovým šampionem F1 v historii. Dvacetiletému rodákovi z Boloni stačí dojet alespoň na deváté příčce, nebo věřit, že Russell a Hamilton nezvítězí. Před Russellem vede Antonelli o 123 bodů a před Hamiltonem o 124.
Antonelli sice skončil v kvalifikaci pátý, na čtvrtou příčku se ale posunul poté, co Max Verstappen z Red Bullu klesl o jednu příčku kvůli trestu za páteční kolizi ve druhém tréninku s Liamem Lawsonem z Racing Bulls. Čtyřnásobný mistr Verstappen nedotáhl také v závěru nadějně rozjeté kolo.
Nevydařenou kvalifikaci prožil Australan Oscar Piastri z McLarenu. Sedmý jezdec pořadí mistrovství světa se neprobojoval do závěrečné části kvalifikace a odstartuje ze 13. příčky. Japonec Rjó Hirakawa, který nahradil v Haasu Francouze Estebana Ocona, obsadil 19. místo.
Nedělní Velká cena Mexika odstartuje v 21.00 SEČ.
Kvalifikace na Velkou cenu Mexika
závod mistrovství světa vozů formule 1
1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:16,514, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,009, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,119, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,178, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,193, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,310.