Kvalifikace v Mexiku patřila Norrisovi. Verstappen dojel pátý, Piastri až osmý

Autor: ,
  0:27
Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 vyhrál Lando Norris z McLarenu. Pětadvacetiletý Brit porazil na okruhu bratrů Rodríguezových o 262 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari, třetí byl další pilot italské stáje Lewis Hamilton. Obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu skončil pátý, lídr šampionátu Oscar Piastri byl osmý.
Landro Norris s trofejí pro vítěze kvalifikace na Velkou cenu Mexika.

Landro Norris s trofejí pro vítěze kvalifikace na Velkou cenu Mexika. | foto: Reuters

Lando Norris vystupuje z monopostu po vítězství v kvalifikaci na Velkou cenu...
Lídr šampionátu Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Mexika.
Max Verstappen na trati v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika.
George Russell v kvalifikaci na Velkou cenu Mexika.
10 fotografií

Norris navázal na nejrychlejší čas z třetího tréninku. Vybojoval pátou pole position v sezoně a 14. v kariéře. V hlavním závodě může sesadit týmového kolegu Piastriho z vedoucí pozice v šampionátu. Zatím na něj ztrácí 14 bodů.

„Bylo to výborné kolo. Ani nevím, jak jsem to udělal,“ řekl ve vysílačce Norris.

Lando Norris (vpravo) v rozhovoru po kvalifikaci s Charlesem Leclercem.

Ze druhé příčky odstartuje Leclerc. Osmadvacetiletý Monačan se pokusí vybojovat druhé stupně vítězů za sebou, před týdnem byl v Austinu třetí. Naopak jeho týmový kolega Hamilton zabojuje o první pódium v sezoně a premiérové od příchodu do Ferrari.

Pátý čas zajel Verstappen, který si zkomplikoval boj o čtvrté vítězství z posledních pěti závodů. Na Norrise, od něhož ho dělí v šampionátu na třetí příčce 26 bodů, ztratil 484 tisícin sekundy. Ještě o tři příčky za ním skončil lídr MS Piastri. Australan zaostal za Norrisem o 588 tisícin.

Hlavní závod začne ve 21:00 SEČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Mexika

1. Norris (Brit./McLaren) 1:15,586, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,262, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,352, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,448, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,484, 6. Antonelli (It./Mercedes) -0,532.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tampa vs. AnaheimHokej - - 25. 10. 2025:Tampa vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.10
  • 9.00
  • 35.00
Toronto vs. BuffaloHokej - - 25. 10. 2025:Toronto vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.60
  • 2.25
  • 3.00
Minnesota vs. UtahHokej - - 26. 10. 2025:Minnesota vs. Utah //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 11.00
  • 5.60
  • 1.27
Florida vs. VegasHokej - - 26. 10. 2025:Florida vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.70
  • 3.70
  • 5.00
Vancouver vs. MontrealHokej - - 26. 10. 2025:Vancouver vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.90
  • 2.50
Washington vs. OttawaHokej - - 26. 10. 2025:Washington vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 4.00
  • 2.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Kvalifikace v Mexiku patřila Norrisovi. Verstappen dojel pátý, Piastri až osmý

Kvalifikaci na Velkou cenu Mexika vozů formule 1 vyhrál Lando Norris z McLarenu. Pětadvacetiletý Brit porazil na okruhu bratrů Rodríguezových o 262 tisícin sekundy Charlese Leclerca z Ferrari, třetí...

26. října 2025

Velká cena Mexika formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Mexico City, dějiště Velké ceny Mexika. Závodní víkend na okruhu bratří Rodríguezů se koná od 24. do 26. října 2025. Piloti tu čelí náročnému profilu...

26. října 2025

Smažák se nespálil. Německo si chválí, jen mu chybí příroda. Snowboard radši odložil

Premium

Jako první vás zaujme jeho netradiční příjmení, ale neměli byste si ho zapamatovat jen kvůli tomu. Osmnáctiletý rozehrávač Lukáš Smažák hlavně platí za jeden z největších talentů českého basketbalu....

26. října 2025

Boston si poradil s Coloradem. Pastrňák asistoval, Nečas poprvé v sezoně bez bodu

Hokejisté Bostonu i díky jedné asistenci Davida Pastrňáka porazili Colorado 3:2 a ukončili šestizápasovou sérii porážek v NHL. V dresu Avalanche se poprvé v sezoně do statistik nezapsal Martin Nečas...

25. října 2025  21:24,  aktualizováno  23:57

Liverpool padl počtvrté v řadě, United ustáli drama. Sunderland zmrazil Chelsea

Sobotní program 9. kola anglické Premier League přinesl dvě velká překvapení. Liverpool se dál trápí, klopýtl už počtvrté v řadě, tentokrát na hřišti Brentfordu, kterému podlehl 2:3. Cenný skalp si...

25. října 2025  23:42

Kozel po derby: Sedlo nám to. První místo? Hezké, ale asi to bude jen na jednu noc

Po roce přijel pod Ještěd a v ostře sledovaném derby znovu pokořil Liberec. Jablonecký trenér Luboš Kozel, který se na svou současnou adresu loni přesunul právě od severočeských sousedů, měl z výhry...

25. října 2025  22:12

Jihlava otevřela novou halu porážkou, divoké přestřelky pro Slavii a Litoměřice

Jihlava v prvním utkání v nové multifunkční aréně neskórovala a v 15. kole první hokejové ligy podlehla Zlínu 0:2. Dukla v této sezoně absolvovala pouze venkovní zápasy, předchozí tři ročníky hrála v...

25. října 2025  21:18

Nosková si zahraje o trofej v Tokiu, Pavlásek je ve finále deblu v Basileji

Tenistka Linda Nosková je na turnaji v Tokiu krok od druhé trofeje z okruhu WTA. V semifinále se měla utkat s Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu, ale někdejší wimbledonská šampionka ještě před utkáním...

25. října 2025  7:33,  aktualizováno  20:44

Brno zůstává stoprocentní, ve šlágru přehrálo Pardubice. Opava porazila USK

Basketbalisté druhého Brna ve šlágru 7. ligového kola porazili třetí Pardubice 112:85 a po čtvrtém odehraném utkání si udrželi stoprocentní úspěšnost. Tu má v nejvyšší soutěži už jen mistrovský...

25. října 2025  20:41

Liberec - Jablonec 0:2, dva rychlé góly posunuly hosty do čela tabulky

Minimálně do neděle jsou jablonečtí fotbalisté na prvním místě tabulky Chance Ligy. V podještědském derby uspěli na hřišti Liberce 2:0, góly v rozmezí tří minut vstřelili Vachtang Čanturišvili a...

25. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tyčkař Duplantis a překážkářka Bolová jsou potřetí nejlepšími atlety Evropy

Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis a mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Femke Bolová jsou potřetí nejlepšími atlety Evropy. Výsledky ankety Golden Tracks vyhlásila Evropská...

25. října 2025  20:07

Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

25. října 2025  20:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.