Zajímavosti před Velkou cenou Mexika F1:
- Délka okruhu bratří Rodríguezů: 4304 km.
- Počet kol: 71 kol
- Celková délka závodu: přibližně 305,584 km.
- Oficiální rekord závodního kola: 1:17,774 — Valtteri Bottas (2021)
- Rekordní kvalifikační kolo: 1:14,758 — Max Verstappen (kvalifikace 2019)
- Počet zatáček: 17
- Nadmořská výška: přibližně 2 240 m nad mořem — tratě ve vysoké nadmořské výšce mají specifické dopady na výkon motoru a aerodynamiku
- Ikonické místo na trati: průjezd stadionovou pasáží Foro Sol (stadion section)
- Jezdec s nejvíce vítězstvími v moderní éře na tomto okruhu: Max Verstappen (pět vítězství)
- Charakter trati: kombinace středně rychlých zatáček, dlouhých rovinek a efektů způsobených vysokou nadmořskou výškou — nutí týmy upravovat nastavení motoru i aerodynamiky
Program Velké ceny Mexika F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|24. října
|20:30
|první trénink
|1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:18,380, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,107, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,380, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,404, 5. Bortoleto (Braz./Sauber) -0,536, 6. Lindblad (Brit./Red Bull) -0,617.
|Sobota
|25. října
|00:00
|druhý trénink
|1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:17,392, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,153, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,174, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,251, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,300, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,437.
|Sobota
|25. října
|19:30
|třetí trénink
|Sobota
|25. října
|23:00
|kvalifikace
|Neděle
|26. října
|21:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP Mexika:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull-RBPT
|2021
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda
|2020
|Závod se nejel
|-
|2019
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2018
|Max Verstappen
|Red Bull-Racing
|2017
|Max Verstappen
|Red Bull-Racing
|2016
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2015
|Nico Rosberg
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Mexika F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Mexika sázkové kanceláře?
Bookmakeři po druhém tréninku favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen (Red Bull)
|1,7
|Lando Norris (McLaren)
|4,5
|Oscar Piastri (McLaren)
|7
|Charlec Leclerc (Ferrari)
|10
|George Russell (Mercedes)
|16
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|18
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport. Aktualizováno po 2. tréninku.
Jak dopadla Velká cena Mexika loni?
Loňskou Velkou cenu Mexika vyhrál Carlos Sainz. Španělský jezdec Ferrari porazil o více než čtyři sekundy Brita Landa Norrise z McLarenu. Třetí dojel další pilot Ferrari Charles Leclerc. Lídr šampionátu Max Verstappen z Red Bullu obsadil po dvou penalizacích 6. místo.