Velká cena Mexika formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

  13:46
Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Mexico City, dějiště Velké ceny Mexika. Závodní víkend na okruhu bratří Rodríguezů se koná od 24. do 26. října 2025. Piloti tu čelí náročnému profilu trati ve vysoké nadmořské výšce, dlouhým rovinkám i ikonické pasáži stadionu Foro Sol. V textu najdete program závodů, zajímavosti i informace, kde sledovat přenosy živě.

Max Verstappen na trati Velké ceny Mexika. | foto: Reuters

Zajímavosti před Velkou cenou Mexika F1:

  • Délka okruhu bratří Rodríguezů: 4304 km.
  • Počet kol: 71 kol
  • Celková délka závodu: přibližně 305,584 km.
  • Oficiální rekord závodního kola: 1:17,774 — Valtteri Bottas (2021)
  • Rekordní kvalifikační kolo: 1:14,758 — Max Verstappen (kvalifikace 2019)
  • Počet zatáček: 17
  • Nadmořská výška: přibližně 2 240 m nad mořem — tratě ve vysoké nadmořské výšce mají specifické dopady na výkon motoru a aerodynamiku
  • Ikonické místo na trati: průjezd stadionovou pasáží Foro Sol (stadion section)
  • Jezdec s nejvíce vítězstvími v moderní éře na tomto okruhu: Max Verstappen (pět vítězství)
  • Charakter trati: kombinace středně rychlých zatáček, dlouhých rovinek a efektů způsobených vysokou nadmořskou výškou — nutí týmy upravovat nastavení motoru i aerodynamiky

Program Velké ceny Mexika F1 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek24. října20:30první trénink1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:18,380, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,107, 3. Hülkenberg (Něm./Sauber) -0,380, 4. Piastri (Austr./McLaren) -0,404, 5. Bortoleto (Braz./Sauber) -0,536, 6. Lindblad (Brit./Red Bull) -0,617.
Sobota25. října00:00druhý trénink1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:17,392, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,153, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,174, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,251, 5. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,300, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,437.
Sobota25. října19:30třetí trénink
Sobota25. října23:00kvalifikace
Neděle26. října21:00hlavní závod

Vítězové předchozích ročníků GP Mexika:

RokJezdecKonstruktér
2024Carlos Sainz Jr.Ferrari
2023Max VerstappenRed Bull-Honda RBPT
2022Max VerstappenRed Bull-RBPT
2021Max VerstappenRed Bull-Honda
2020Závod se nejel-
2019Lewis HamiltonMercedes
2018Max VerstappenRed Bull-Racing
2017Max VerstappenRed Bull-Racing
2016Lewis HamiltonMercedes
2015Nico RosbergMercedes

Kde sledovat Velkou cenu Mexika F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Sledujte závody formule 1 zdarma. Pro všechny členy iDNES Premium

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak vidí Velkou cenu Mexika sázkové kanceláře?

Bookmakeři po druhém tréninku favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Max Verstappen (Red Bull)1,7
Lando Norris (McLaren)4,5
Oscar Piastri (McLaren)7
Charlec Leclerc (Ferrari) 10
George Russell (Mercedes)16
Lewis Hamilton (Ferrari)18

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport. Aktualizováno po 2. tréninku.

Jak dopadla Velká cena Mexika loni?

Loňskou Velkou cenu Mexika vyhrál Carlos Sainz. Španělský jezdec Ferrari porazil o více než čtyři sekundy Brita Landa Norrise z McLarenu. Třetí dojel další pilot Ferrari Charles Leclerc. Lídr šampionátu Max Verstappen z Red Bullu obsadil po dvou penalizacích 6. místo.

Sainz ovládl Velkou cenu Mexika F1, Norris snížil náskok Verstappena


Výsledky

