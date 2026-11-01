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ONLINE: Získá Antonelli titul? Jede se Velká cena Mexika, první startuje Hamilton

Autor:
Sledujeme online   20:45
Lewis Hamilton v čele Velké ceny Mexika krátce po startu

Lewis Hamilton v čele Velké ceny Mexika krátce po startu | foto: Reuters

Lewis Hamilton odstartuje do Velké ceny Mexika z pole position.
Lewis Hamilton během kvalifikace na Velkou cenu Mexika
Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Mexika
Charles Leclerc během kvalifikace na Velkou cenu Mexika
16 fotografií
Ve Spojených státech mu to ještě nevyšlo, v Mexiku má ale obrovskou šanci o titulu definitivně rozhodnout. Kimi Antonelli se může v neděli večer stát mistrem světa formule 1. Podaří se mu to? Sledujte závod od 21 hodin v podrobné online reportáži.

Minulý týden v USA se musel spoléhat i na umístění jiných pilotů, tentokrát však nikoliv. Dokonce mu stačí dojet až na devátém místě, případně doufat, že konkurenti George Russell nebo Lewis Hamilton nevyhrají.

Antonelli po páté příčce v kvalifikaci a následném posunutí Maxe Verstappena o jedno místo níže kvůli trestu za páteční kolizi s Liamem Lawsonem startuje čtvrtý.

ONLINE: Velká cena Mexika

Sledujte závod F1 od 21 hodin podrobně

Kvalifikaci vyhrál Hamilton před druhým Russellem, třetí nejrychlejší čas zajel Charles Leclerc z Ferrari.

Hamilton se radoval z vítězství v kvalifikaci po více než třech letech, naposledy se mu to povedlo na Velké ceně Maďarska v roce 2023. Přitom v historických tabulkách drží se 105 získanými pole position rekord.

Hamilton po třech letech vyhrál kvalifikaci, v Mexiku dojel před Russellem a Leclercem

„Páni, je to opravdu skvělý pocit! Jsem velmi šťastný, nemám slov. Podařil se nám správně nastavit monopost, ale jsou mezi námi minimální rozdíly,“ říkal v sobotu.

Potvrdí svou formu a uspěje i v hlavním závodě? Nebo ho předjede druhý Russell? Po startu bude mít díky nejdelší rovince do první zatáčky v kalendáři ideální příležitost.

A bude se večer korunovat nový mistr světa?

Sledujte závod online.

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  • 800.00
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Živě0:0
  • 2.15
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Živě2:0
  • 1.12
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