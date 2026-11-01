ONLINE: Získá Antonelli titul? Jede se Velká cena Mexika, první startuje Hamilton

Minulý týden v USA se musel spoléhat i na umístění jiných pilotů, tentokrát však nikoliv. Dokonce mu stačí dojet až na devátém místě, případně doufat, že konkurenti George Russell nebo Lewis Hamilton nevyhrají.
Antonelli po páté příčce v kvalifikaci a následném posunutí Maxe Verstappena o jedno místo níže kvůli trestu za páteční kolizi s Liamem Lawsonem startuje čtvrtý.
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Kvalifikaci vyhrál Hamilton před druhým Russellem, třetí nejrychlejší čas zajel Charles Leclerc z Ferrari.
Hamilton se radoval z vítězství v kvalifikaci po více než třech letech, naposledy se mu to povedlo na Velké ceně Maďarska v roce 2023. Přitom v historických tabulkách drží se 105 získanými pole position rekord.
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Hamilton po třech letech vyhrál kvalifikaci, v Mexiku dojel před Russellem a Leclercem
„Páni, je to opravdu skvělý pocit! Jsem velmi šťastný, nemám slov. Podařil se nám správně nastavit monopost, ale jsou mezi námi minimální rozdíly,“ říkal v sobotu.
Potvrdí svou formu a uspěje i v hlavním závodě? Nebo ho předjede druhý Russell? Po startu bude mít díky nejdelší rovince do první zatáčky v kalendáři ideální příležitost.
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