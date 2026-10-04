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Hrozné, neakceptovatelné. V Malajsii vládl chaos, piloti se zlobili: F1 se musí zamyslet

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  17:49
Start Velké ceny Bahrajnu v Malajsii.

Start Velké ceny Bahrajnu v Malajsii. | foto: Reuters

Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
Max Verstappen slaví výhru ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii.
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Martin Brundle, bývalý pilot a dnes přední expert stanice Sky Sports, kterému táhne na sedmdesát, neváhal závod nazvat jedním z nejšílenějších, co kdy viděl. George Russell z Mercedesu zase hlásil: „Kdybych seděl na tribuně, vůbec bych si to neužíval.“ Ano, návrat formule 1 do Malajsie vzbudil nanejvýš rozporuplné dojmy.

Z Russella možná částečně hovořila i frustrace. Přece jen kvůli technickým problémům přišel o umístění na pódiu. Pouhých pět kol před koncem, navíc v době, kdy držel třetí pozici a jelo se za safety carem.

Velmi podobně ale místy až bizarní dění na okruhu v Sepangu komentovali i další jezdci.

„Pro náš sport šlo o absolutně neakceptovatelnou podívanou,“ hlásil Sergio Pérez.

„Neukázali jste se zrovna v nejlepším světle,“ přidal se Oscar Piastri.

„Formule 1 se nad sebou musí pořádně zamyslet a zjistit, jak jsme se do takové situace dostali,“ kroutil hlavou Carlos Sainz.

Na co všichni naráželi? Na chaotické zaváděcí kolo, během něhož hned několik monopostů postihla závažná softwarová chyba hybridního systému.

První výhra v sezoně F1 pro Verstappena. Ovládl bláznivý závod v Malajsii

Piloti se tradičně pohybovali za safety carem pomalejší rychlostí. Když se ale pokusili přidat plyn, nic se nedělo. Systém se zasekl, elektronika nepustila do motoru žádný výkon.

„Šlapu na to a nic se neděje!“ divil se v týmové vysílačce Lewis Hamilton, který po skvělé stíhací jízdě nakonec projel cílem třetí za vítězným Maxem Verstappenem a druhým Andreou Kimim Antonellim.

Problémy se týkaly pohonných jednotek Ferrari, Red Bull-Ford a Audi. Několik aut muselo na okruhu v prudkém dešti téměř zastavit, zavlály červené vlajky a start se znovu odložil.

Fanoušci čekají v dešti na start Velké ceny Bahrajnu v Malajsii.

Andrea Kimi Antonelli čeká v dešti na start Velké ceny Bahrajnu v Malajsii.

Došlo k němu až hodinu a čtyřicet minut oproti původnímu plánu. Prvotní prodlevu mělo na svědomí mimořádně nevlídné počasí, z oblohy padaly provazy vody.

FIA (Mezinárodní automobilová federace) se k nebývalému chaosu vyjádřila dvě hodiny po závodě.

Podle ní ke ztrátě výkonu došlo vinou specifických faktorů navázaných na nová pravidla: kvůli nízkým otáčkám motorů, podmínkám s nízkou přilnavostí, specifické konfiguraci sektorů na okruhu v Malajsii a nastavení správy energie pro mokrou trať.

„Technické oddělení FIA odstranilo omezení energetického limitu v dotčených sektorech pomocí aktualizace softwaru, která byla pilotům distribuována během odložení závodu, což týmům umožnilo před startem provést nezbytné změny na pohonné jednotce,“ stálo v prohlášení.

FIA zároveň zdůraznila, že ani týmy tyto potíže při testování nebo během kol při nájezdu na startovní rošt neodhalily: „Společně s výrobci pohonných jednotek provedeme kompletní přezkoumání.“

Jezdci si mezitím stihli říct své, řada z nich se vrátila ke kritice hybridních pohonných jednotek, která se padockem silně rozléhala především na začátku sezony.

„Jsou šíleně komplikované. Mám pocit, že čím složitější je uděláte, tím akorát zvyšujete šanci, že se něco pokazí. Do budoucna na to musíme myslet,“ poznamenal Russell.

George Russell jede ve Velké ceně Bahrajnu v Malajsii před Andreou Kimim Antonellim.

„Hrozné, příšerné,“ nechápal obhájce mistrovského titulu Lando Norris. A naštvaný Sainz znovu veřejně vyslovil pochybnosti, zda se formule 1 vydala správným směrem.

„Kdo o tom rozhodl? My i týmy se snažíme dělat to nejlepší, co nám bylo v rámci předpisů dáno, ale zcela evidentně lze vidět, že to je celé špatně. Tolik softwarů, řídicích systému... Kdybychom měli motory V8, nic takového se nestane. Zase se poučíme, aby se to už neopakovalo, ale... Víc k tomu asi nemám.“

Zmatek byl až takový, že v něm možná i lehce zapadlo Verstappenovo první vítězství v sezoně.

„Začátek byl strašně hektický,“ potvrdil čtyřnásobný mistr světa. „Trefili jsme se při volbě pneumatik, krok za krokem se posouvali vpřed. Kontrolovali jsme to, na všechny jsem opravdu hrdý!“

Druhý Antonelli navýšil v čele šampionátu náskok na kolegu Russella na čtyřiaosmdesát bodů. Sedm Velkých cen před koncem sezon má první titul velice blízko.

„Kimi zvládl svůj úkol, což mě těší. Malajsii mám rád, ale tentokrát to pro mě z čistě závodního pohledu jeden z nejhorších zážitků, co jako šéf Mercedesu pamatuji,“ přiznal Toto Wolff.

Štvalo ho především Russellovo vypadnutí, v aktuálním ročníku už třetí způsobené technickou závadou. Ale i on žasl nad tím, jak velký blázinec formuli 1 v Sepangu potkal.

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K. Vary vs. PlzeňHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:K. Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě4:1
  • -
  • 300.00
  • 800.00
Ml. Boleslav vs. LiberecHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Ml. Boleslav vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • -
  • -
  • -
Muchová vs. SamsonovováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 4. 10. 2026:Muchová vs. Samsonovová //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 6:4, 5:2
  • -
  • -
  • 100.00
Hradec Kr. vs. VítkoviceHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Hradec Kr. vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 4.80
  • 3.20
  • 1.90
Olomouc vs. TřinecHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Olomouc vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:6
  • 800.00
  • 450.00
  • -
Litvínov vs. KladnoHokej - 8. kolo - 4. 10. 2026:Litvínov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.21
  • 6.60
  • 12.00
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