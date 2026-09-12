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Norris se trápil, pak vyšvihl „kariérní kolo“. V Madridu získal pole position

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  17:39
Lando Norris, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Španělska

Lando Norris, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Španělska | foto: AP

Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Max Verstappen během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
Kimi Antonelli během kvalifikace na Velkou cenu Španělska
8 fotografií
Kvalifikaci na nedělní Velkou cenu Španělska formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu. Druhý byl na novém okruhu Madring lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, třetí Max Verstappen z Red Bullu.

Norris si pro třetí pole position v sezoně dojel s náskokem 11 tisícin sekundy. Start z prvního místa si zajistil navzdory problémům s převodovkou, kvůli kterým ve druhém pátečním tréninku neodjel ani jedno kolo.

„Jsem v šoku a překvapený. Myslím, že to bylo jedno z nejlepších kol, jaké jsem kdy v kariéře zajel,“ řekl šestadvacetiletý Norris, který se na trati dlouho trápil, pak však všechny v posledním kole zaskočil.

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„Bylo to jedno z těch kol, kdy se prostě všechno sešlo. Vy se pak jen v cíli podíváte na čas a řeknete: Sakra, tak to se povedlo,“ dodal Norris, který navázal na kvalifikační úspěchy ze závodů v Maďarsku a Nizozemsku.

Oba starty z čela Norris proměnil ve vítězství a v průběžném pořadí mu patří se 171 body čtvrté místo. Na první příčce je Antonelli (267), druhý je jeho kolega z Mercedesu George Russell (201), který byl dnes šestý.

Kvalifikace na Velkou cenu Španělska

závod MS vozů formule 1 v Madridu

1. Norris (Brit./McLaren) 1:31,824, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,011, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,140, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,189, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,195, 6. Russell (Brit./Mercedes) -0,325

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