První trénink na Velkou cenu Maďarska ovládl Leclerc, lídr Antonelli odpočíval

Vedoucí stáj šampionátu Mercedes reprezentoval ze soutěžních pilotů pouze George Russell a na pátém místě jej od Leclerca dělila bez devíti tisícin celá sekunda. Lídr Andrea Kimi Antionelli v prvním tréninku přepustil kokpit náhradníkovi Frederiku Vestimu.
Leclerc v Maďarsku navazuje na první místo z Británie a druhé z minulého závodu v Belgii. Ve Ferrari počítají s tím, že jim Hungaroring s množstvím zatáček bude svědčit.
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V prvním tréninku ale měl Leclerc také technické problémy, kvůli kterým předčasně zajel do boxů.
Vedle Mercedesu vyslaly náhradní jezdce do prvního tréninku také další týmy včetně mistrovského McLarenu, ve kterém Oscara Piastriho, předloňského vítěze maďarské Grand Prix, nahradil Leonardo Fornaroli. V odpoledních jízdách se ale soutěžní piloti do vozů vrátí.
Tréninky na Velkou cenu Maďarska
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Budapešti:
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:19,075, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,484, 3. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,543, 4. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,922, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,991, 6. Bortoleto (Braz./Audi) -1,285
17:00 druhý trénink