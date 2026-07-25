Norris si sedmnáctou pole position v kariéře zajistil posledním pokusem, při kterém zaznamenal čas 1:17,207. Šestadvacetiletý britský pilot se dočkal prvního vítězství v kvalifikaci od Las Vegas loni v září.
Na druhém místě skončil se ztrátou 12 tisícin Lewis Hamilton z Ferrari. Sedminásobný mistr světa však může o druhou příčku přijít, protože vedení závodu vyšetřuje incident, při němž zablokoval Oscara Piastriho z McLarenu.
Třetí byl Charles Leclerc z Ferrari, který za Norrisem zaostal o dvě desetiny. Čtvrtý skončil vedoucí jezdec průběžného pořadí šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, jeho týmový kolega George Russell obsadil sedmou příčku.
Mercedes ovládl všech deset předchozích kvalifikací v probíhajícím ročníku, šestkrát uspěl Antonelli, čtyřikrát Russell. Nedělní závod na Hungaroringu odstartuje v 15 hodin.
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závod MS vozů formule 1 v Budapešti
1. Norris (Brit./McLaren) 1:17,207, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,012, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,238, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,272, 5. Piastri (Austr./McLaren) -0,477, 6. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,518