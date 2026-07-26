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F1 ONLINE: V Maďarsku vede Antonelli, za ním jedou mclareny a Verstappen

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Sledujeme online   14:40aktualizováno  15:34
Lewis Hamilton z Ferrari během prvního tréninku na Velkou cenu Maďarska.

Lewis Hamilton z Ferrari během prvního tréninku na Velkou cenu Maďarska. | foto: Darko VojinovicAP

Lando Norris během kvalifikace na Velkou cenu Maďarska.
Lewis Hamilton z Ferrari během druhého tréninku v Maďarsku.
Dánský pilot Frederik Vesti z Mercedesu během prvního tréninku na Velkou cenu...
Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vynechal první trénink na Velkou cenu...
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Lídrům sezony formule 1 ze stáje Mercedes kvalifikace Velké ceny Maďarska nevyšla. George Russell startuje jako šestý v pořadí a vedoucí jezdec mistrovství světa Andrea Kimi Antonelli až sedmý. Oba tedy mají co napravovat. A nebudou to mít snadné, v Maďarsku nikdy nebývalo předjíždění samozřejmostí. Závod sledujte od 15 hodin v podrobné online reportáži.

Mercedes chybí na pole position poprvé v sezoně. V dosavadních deseti kvalifikacích šestkrát uspěl Antonelli a čtyřikrát Russell.

Z prvního místa do nedělní Velké ceny Maďarska formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Norris si sedmnáctou pole position v kariéře zajistil posledním pokusem, kvalifikaci vyhrál naposledy v Las Vegas loni v září.

ONLINE: Velká cena Maďarska

Závod formule 1 sledujeme minutu po minutě

Na druhém místě sice původně skončil se ztrátou 12 tisícin Lewis Hamilton z Ferrari, ale posléze byl potrestán ztrátou tří míst za blokování Oscara Piastriho z McLarenu. Sedminásobný šampion se tak propadl na pátou pozici.

Do první řady se proto vedle Norrise postaví původně třetí Charles Leclerc z Ferrari. Piastri se nakonec posunul na startovním roštu z pátého až na třetí místo, penalizaci tří míst totiž posléze dostal i vedoucí jezdec průběžného pořadí šampionátu Kimi Antonelli. Mladík z Mercedesu obdržel trest za to, že včas nezpomalil při vyvěšení žlutých vlajek.

Malajsie jako náhrada za Bahrajn, oznámila F1

Malajsie uspořádá náhradní závod formule 1 za zrušenou dubnovou Velkou cenu Bahrajnu. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. Před nedělní maďarskou Grand Prix na Hungaroringu to oznámili zástupci seriálu. Závod se uskuteční pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.

V Bahrajnu se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů. Velká cena byla zrušena stejně jako následující podnik v Saúdské Arábii po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem a vypjaté situaci na Blízkém východě. Vedení šampionátu původně obě Grand Prix vyškrtlo bez náhrady.

Na okruh v Sepangu se formule 1 vrátí poprvé od roku 2017. V kalendáři se závod zařadí do volného termínu mezi Velké ceny Ázerbájdžánu 26. září a Singapuru 11. října. (ČTK)

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