Mercedes chybí na pole position poprvé v sezoně. V dosavadních deseti kvalifikacích šestkrát uspěl Antonelli a čtyřikrát Russell.
Z prvního místa do nedělní Velké ceny Maďarska formule 1 odstartuje Lando Norris z McLarenu. Norris si sedmnáctou pole position v kariéře zajistil posledním pokusem, kvalifikaci vyhrál naposledy v Las Vegas loni v září.
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Závod formule 1 sledujeme minutu po minutě
Na druhém místě sice původně skončil se ztrátou 12 tisícin Lewis Hamilton z Ferrari, ale posléze byl potrestán ztrátou tří míst za blokování Oscara Piastriho z McLarenu. Sedminásobný šampion se tak propadl na pátou pozici.
Do první řady se proto vedle Norrise postaví původně třetí Charles Leclerc z Ferrari. Piastri se nakonec posunul na startovním roštu z pátého až na třetí místo, penalizaci tří míst totiž posléze dostal i vedoucí jezdec průběžného pořadí šampionátu Kimi Antonelli. Mladík z Mercedesu obdržel trest za to, že včas nezpomalil při vyvěšení žlutých vlajek.
Malajsie jako náhrada za Bahrajn, oznámila F1
Malajsie uspořádá náhradní závod formule 1 za zrušenou dubnovou Velkou cenu Bahrajnu. Na okruhu v Sepangu se pojede 4. října. Před nedělní maďarskou Grand Prix na Hungaroringu to oznámili zástupci seriálu. Závod se uskuteční pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.
V Bahrajnu se letos nezávodilo z bezpečnostních důvodů. Velká cena byla zrušena stejně jako následující podnik v Saúdské Arábii po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem a vypjaté situaci na Blízkém východě. Vedení šampionátu původně obě Grand Prix vyškrtlo bez náhrady.
Na okruh v Sepangu se formule 1 vrátí poprvé od roku 2017. V kalendáři se závod zařadí do volného termínu mezi Velké ceny Ázerbájdžánu 26. září a Singapuru 11. října. (ČTK)