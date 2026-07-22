Po předchozí zastávce v Belgii se formule 1 přesouvá do Maďarska. Na okruhu Hungaroring bývá velmi důležitá kvalifikace i závodní strategie. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o okruhu i informace, kde Velkou cenu sledovat živě.
Program Velké ceny Maďarska formule 1 2026
|Datum
|Program
|Čas (SELČ)
|Výsledky
|Pátek 24. července
|1. trénink
|13:30
|Pátek 24. července
|2. trénink
|17:00
|Sobota 25. července
|3. trénink
|12:30
|Sobota 25. července
|Kvalifikace
|16:00
|Neděle 26. července
|Závod
|15:00
Zajímavosti před Velkou cenou Maďarska:
- Velká cena Maďarska se jako závod MS jela poprvé v roce 1986.
- Tradičním místem je okruh Hungaroring nedaleko Budapešti.
- Trať je dlouhá 4381 metrů, závodníky čeká 70 kol, tedy celkem 306,63km.
- Hungaroring je technický a úzký okruh, který svým charakterem připomíná městské tratě.
- Rekord trati drží Lewis Hamilton – v roce 2020 zajel kolo za 1:16,627.
- Lewis Hamilton na zdejším okruhu také slavil nejvíc vítězství – z triumfu se radoval osmkrát.
Vítězové předchozích ročníků GP Maďarska:
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris (Velká Británie)
|McLaren
|2024
|Oscar Piastri (Austrálie)
|McLaren
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2021
|Esteban Ocon (Francie)
|Alpine-Renault
|2020
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2019
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Maďarska F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Skylink
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Pecka TV
- Telly
Jak dopadla Velká cena Maďarska loni?
Loňskou Velkou cenu Maďarska ovládl britský pilot Lando Norris před týmovým kolegou Oscarem Piastrim. Tým McLaren tehdy oslavil 200. triumf v historii.