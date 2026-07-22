Velká cena Maďarska formule 1 2026: Program, výsledky, kde závod sledovat

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  9:58

Lando Norris z McLarenu při tréninku na Velkou cenu Maďarska | foto: Marton MonusReuters

Po předchozí zastávce v Belgii se formule 1 přesouvá do Maďarska. Na okruhu Hungaroring bývá velmi důležitá kvalifikace i závodní strategie. V našem přehledu najdete kompletní program víkendu, zajímavosti o okruhu i informace, kde Velkou cenu sledovat živě.

Program Velké ceny Maďarska formule 1 2026

DatumProgramČas (SELČ)Výsledky
Pátek 24. července1. trénink13:30
Pátek 24. července2. trénink17:00
Sobota 25. července3. trénink12:30
Sobota 25. červenceKvalifikace16:00
Neděle 26. červenceZávod15:00

Zajímavosti před Velkou cenou Maďarska:

  • Velká cena Maďarska se jako závod MS jela poprvé v roce 1986.
  • Tradičním místem je okruh Hungaroring nedaleko Budapešti.
  • Trať je dlouhá 4381 metrů, závodníky čeká 70 kol, tedy celkem 306,63km.
  • Hungaroring je technický a úzký okruh, který svým charakterem připomíná městské tratě.
  • Rekord trati drží Lewis Hamilton – v roce 2020 zajel kolo za 1:16,627.
  • Lewis Hamilton na zdejším okruhu také slavil nejvíc vítězství – z triumfu se radoval osmkrát.

Vítězové předchozích ročníků GP Maďarska:

RokVítězTým
2025Lando Norris (Velká Británie)McLaren
2024Oscar Piastri (Austrálie)McLaren
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2021Esteban Ocon (Francie)Alpine-Renault
2020Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2019Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes

Kde sledovat Velkou cenu Maďarska F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Skylink
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Pecka TV
  • Telly

Jak dopadla Velká cena Maďarska loni?

Loňskou Velkou cenu Maďarska ovládl britský pilot Lando Norris před týmovým kolegou Oscarem Piastrim. Tým McLaren tehdy oslavil 200. triumf v historii.

Norris se udržel před Piastrim a vyhrál Velkou cenu Maďarska, Leclerc čtvrtý

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Aksuová vs. SnigurováTenis - - 22. 7. 2026:Aksuová vs. Snigurová //www.idnes.cz/sport
22. 7. 11:00
  • 6.37
  • -
  • 1.11
Bouzková vs. LeeováTenis - - 22. 7. 2026:Bouzková vs. Leeová //www.idnes.cz/sport
22. 7. 12:30
  • 1.14
  • -
  • 5.47
Jointová vs. ValentováTenis - - 22. 7. 2026:Jointová vs. Valentová //www.idnes.cz/sport
22. 7. 14:30
  • 3.29
  • -
  • 1.32
Šalková vs. DodinováTenis - - 22. 7. 2026:Šalková vs. Dodinová //www.idnes.cz/sport
22. 7. 16:10
  • 1.38
  • -
  • 2.97
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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