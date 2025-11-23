F1 ONLINE: V Las Vegas vede Verstappen, Norris nezvládl start a je třetí

Norris, který vede šampionát o 24 bodů před Piastrim, si vyjel sedmou pole position v sezoně, čímž vyrovnal Verstappenovu bilanci. Posledních sedm závodů z první startovní pozice vyhrál.
ONLINE: Velká cena Las Vegas F1
Závod sledujte v podrobné reportáži.
Do druhé startovní řady se postaví Španěl Carlos Sainz z Williamsu a Brit George Russell z Mercedesu.
Rekordně špatně si počínal Lewis Hamilton s vozem ferrari. Na velmi kluzké dráze se mu nedařilo, byl nejpomalejší a kvalifikoval se jako poslední, což je pro Scuderii nevídaná potupa.