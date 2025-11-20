Zajímavosti před Velkou cenou Las Vegas:
- Závod se jezdí teprve od roku 2023.
- Délka okruhu: 6,201 km
- Počet kol: 50 kol
- Celková délka závodu: přibližně 309,958 km
- Oficiální rekord závodního kola: 1:34,876 — Lando Norris (2024)
- Počet zatáček: 17
- Výrazné místo na trati: Okruh vede přes Las Vegas Strip, kolem známých památek jako Caesars Palace, Bellagio a The Venetian.
Charakter trati:
- Pouliční okruh kombinující dlouhé rovinky s technickými pasážemi
- Velmi vysoké maximální rychlosti díky dlouhým rovinám
- Noční závod s umělým osvětlením
- Moderní, široká trať podporující předjíždění
Program Velké ceny Las Vegas F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|21. listopadu
|01:30
|první trénink
|Pátek
|21. listopadu
|05:00
|druhý trénink
|Sobota
|22. listopadu
|01:30
|třetí trénink
|Sobota
|22. listopadu
|05:00
|kvalifikace
|Neděle
|23. listopadu
|05:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP Las Vegas:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|George Russell
|Mercedes
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda RBPT
Kde sledovat Velkou cenu Las Vegas F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Las Vegas sázkové kanceláře?
Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu, za jeho největší soupeře pak považují Landa Norrise (McLaren) a George Russella (Mercedes).
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen (Red Bull)
|2,6
|Lando Norris (McLaren)
|3,5
|George Russell (Mercedes)
|4,7
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|9
|Oscar Piastri (McLaren)
|9
|Charles Leclerc (Ferrari)
|18
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Las Vegas loni?
Loni se v Las Vegas rozhodlo o titulu, který získal Max Verstappen. Jezdec Red Bullu musel skončit před Landem Norrisem z McLarenu, což se mu pohodlně podařilo. Cílem projel po opatrné jízdě na pátém místě a stal se čtyřnásobným šampionem. Závod ovládlo duo Mercedesu, vyhrál George Russell před Lewisem Hamiltonem. Třetí byl Carlos Sainz z Ferrari.
|
Verstappen získal v Las Vegas čtvrtý titul F1. Závod ovládl Mercedes