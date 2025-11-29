Sprint F1 v Kataru vyhrál Piastri a přiblížil se Norrisovi, Verstappen čtvrtý

  16:18
Australan Oscar Piastri z McLarenu vyhrál sprint ve Velké ceně Kataru formule 1 a snížil manko na lídra šampionátu a týmového kolegu Landa Norrise na 22 bodů. Britský pilot dokončil sobotní zkrácený závod v Lusailu třetí, před ním dojel ještě George Russell z Mercedesu. Obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu obsadil čtvrtou příčku a zaostává za Norrisem o 25 bodů.
Oscar Piastri z McLarenu ovládl sprint v Kataru.

Oscar Piastri z McLarenu ovládl sprint v Kataru. | foto: ČTK

Oscar Piastri z McLarenu vede sprintový závod.
Kimi Antonell z Mercedesu během sprintového závodu F1 v Kataru.
Lewis Hamilton z Ferrari najíždí do zatáčky před Pierrem Gaslym z Alpinu.
Max Verstappen během sprintového závodu F1 v Kataru.
„Zatím je to pro mě dobrý víkend. Ve sprintu šlo vše hladce. Jsem rád, jak to zatím klape a potřebuju v tom pokračovat,“ řekl v rozhovoru před televizními kamerami Piastri.

Čtyřiadvacetiletý Australan obhájil ve sprintu v Kataru loňský triumf. Vítěz páteční kvalifikace uspěl stylem start - cíl. Druhého Russella porazil o necelých pět sekund. Norris, který také dokončil závod na stejné příčce, jako do něj odstartoval, zaostal o více než šest vteřin.

Velká cena Kataru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Norris si může zajistit premiérový mistrovský titul už po nedělním hlavním závodě. Stačí mu, aby měl v čele náskok 26 bodů. V případě nedělního vítězství mu bude stačit vedení o 25 bodů, neboť by měl v případě bodové rovnosti před Piastrim větší počet vyšších míst.

Verstappen si sice ve sprintu polepšil oproti startu o dvě příčky, před Norrise se ale nedostal. Jeho týmový kolega Júki Cunoda dojel do cíle pátý, kvůli pětivteřinovému trestu za porušení traťových limitů ale poté o jednu příčku klesl.

Program v Lusailu pokračuje od 19:00 SEČ kvalifikací na nedělní hlavní závod.

Velká cena Kataru

závod MS vozů formule 1 v Lusailu

Sprint: 1. Piastri (Austr./McLaren) 26:51,033, 2. Russell (Brit./Mercedes) -4,951, 3. Norris (Brit./McLaren) -6,279, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -9,054, 5. Antonelli (It./Mercedes) -16,391, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -19,327

Průběžné pořadí MS: 1. Norris 396, 2. Piastri 374, 3. Verstappen 371, 4. Russell 301, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 226, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 152

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 770, 2. Mercedes 441, 3. Red Bull 400, 4. Ferrari 378, 5. Williams 122, 6. Racing Bulls 90

19:00 kvalifikace

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
