Velká cena Kataru formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

  6:00
Dramatické mistrovství světa formule 1 má před sebou předposlední zastávku. Velká cena Kataru 2025 se pojede od pátku 28. 11. do neděle 30. 11. na okruhu Losail nedaleko Dauhá. V textu najdete program závodů, zajímavosti i přehled, kde sledovat přenosy živě.

Momentka ze sprintu F1 v Kataru. | foto: AP

Zajímavosti před Velkou cenou Kataru:

  • Velká cena Kataru se zatím jela pouze v letech 2021, 2023 a 2024. Od sezony 2023 běží desetiletý kontrakt grand prix na okruhu Lusail.
  • Délka okruhu: 5,419 km
  • Počet kol: 57
  • Celková délka závodu: 308.611 km
  • Oficiální rekord závodního kola: 1:22.384 — Lando Norris (2024)
  • Piloty čeká rychlá trať kombinující rovinky s technickými pasážemi, která prověří jak výkon motoru, tak dovednost jezdců při brzdění a manévrování.

Program Velké ceny Kataru 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek28. 11. 202514:30Trénink
Pátek28. 11. 202518:30Kvalifikace do sprintu
Sobota29. 11. 202515:00Sprint
Sobota29. 11. 202519:00Kvalifikace
Neděle30. 11. 202517:00Závod

Vítězové předchozích ročníků GP Kataru:

RokJezdecKonstruktér
2024Max VerstappenRed Bull Racing-Honda RBPT
2023Max VerstappenRed Bull Racing-Honda RBPT
2021Lewis HamiltonMercedes

Kde sledovat Velkou cenu Kataru F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Sledujte závody formule 1 zdarma. Pro všechny členy iDNES Premium

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak vidí Velkou cenu Kataru sázkové kanceláře?

Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu, za jeho největšího soupeře pak považují Landa Norrise (McLaren), další jezdec McLarenu Oscar Piastri už má kurz 7,5.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Max Verstappen (Red Bull)2,1
Lando Norris (McLaren)2,9
Oscar Piastri (McLaren)7,5
George Russell (Mercedes) 11
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)14
Charles Leclerc (Ferrari)17

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Kataru loni?

Loni v Kataru triumfoval už jistý šampion Max Verstappen. Hned po startu se dostal do vedení a navzdory výjezdům zpomalovacího vozu, navzdory kolizím a nehodám soupeřů, udržel první místo až do cíle.

Chaos v Kataru ovládl Verstappen, McLaren zatím Pohár konstruktérů nezískal
Výsledky

Škoda našich šancí, ale Freiburgu jsme to udělali hodně těžké, řekl plzeňský Memič

Plzeňský bek Amar Memič (vlevo) bojuje s Patrickem Osterhagem v utkání s...

Znovu si pronajal pravou stranu hřiště. Z pozice krajního beka kmital směrem vpřed i vzad, posílal centry do šestnáctky, ve druhém poločase se dostal i do nadějné střelecké pozice, ale míč mu na nárt...

27. listopadu 2025  22:42

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

27. listopadu 2025  22:20

