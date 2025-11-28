Zajímavosti před Velkou cenou Kataru:
- Velká cena Kataru se zatím jela pouze v letech 2021, 2023 a 2024. Od sezony 2023 běží desetiletý kontrakt grand prix na okruhu Lusail.
- Délka okruhu: 5,419 km
- Počet kol: 57
- Celková délka závodu: 308.611 km
- Oficiální rekord závodního kola: 1:22.384 — Lando Norris (2024)
- Piloty čeká rychlá trať kombinující rovinky s technickými pasážemi, která prověří jak výkon motoru, tak dovednost jezdců při brzdění a manévrování.
Program Velké ceny Kataru 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|28. 11. 2025
|14:30
|Trénink
|Pátek
|28. 11. 2025
|18:30
|Kvalifikace do sprintu
|Sobota
|29. 11. 2025
|15:00
|Sprint
|Sobota
|29. 11. 2025
|19:00
|Kvalifikace
|Neděle
|30. 11. 2025
|17:00
|Závod
Vítězové předchozích ročníků GP Kataru:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda RBPT
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda RBPT
|2021
|Lewis Hamilton
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Kataru F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Kataru sázkové kanceláře?
Bookmakeři na vítězství v hlavním závodě favorizují Maxe Verstappena z Red Bullu, za jeho největšího soupeře pak považují Landa Norrise (McLaren), další jezdec McLarenu Oscar Piastri už má kurz 7,5.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Max Verstappen (Red Bull)
|2,1
|Lando Norris (McLaren)
|2,9
| Oscar Piastri (McLaren)
|7,5
|George Russell (Mercedes)
|11
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|14
|Charles Leclerc (Ferrari)
|17
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Kataru loni?
Loni v Kataru triumfoval už jistý šampion Max Verstappen. Hned po startu se dostal do vedení a navzdory výjezdům zpomalovacího vozu, navzdory kolizím a nehodám soupeřů, udržel první místo až do cíle.