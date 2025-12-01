„Příliš očividné.“ Antonelli pustil Norrise před sebe úmyslně, zuří Red Bull

Byl to moment, který může rozhodnout o titulu F1 – těsně před cílem Velké ceny Kataru najednou Kimi Antonelli jedoucí na čtvrtém místě vyjel z trati, na chvíli ztratil kontrolu nad vozem a přepustil svou pozici Landu Norrisovi bojujícímu o titul. Daroval mu tak dva body. „Nechal Norrise projet schválně,“ tvrdí Red Bull.
Matematika hovoří jasnou řečí - pokud by Norris projel cílem v Losailu pátý, tedy za mladíkem Antonellim, nemuselo by mu k zisku titulu v závěrečném podniku v Abú Zabí stačit ani třetí místo. Pokud by tedy za týden prohrál s dvěma aktuálně rychlejšími jezdci – tedy Verstappenem a Piastrim – přišel by o titul.

Pořadí Verstappen, Piastri, Norris v cíli není vůbec nereálné. A Red Bull by měl další mistrovský titul v kapse. Jenže poté, co těsně před cílem Antonelli tlaku podlehl, Norrisovi za týden třetí místo stačí. A aby dojel až čtvrtý, musel by pravděpodobně mít ať už v závodě nebo v kvalifikaci vážnější problém.

Je tedy zřejmé, že Antonelli chybou mohl popostrčit Norrise k zisku titulu. Ale bylo to úmyslné? V Red Bullu měli okamžitě jasno.

V Kataru vyhrál Verstappen před Piastrim, o titulu F1 rozhodne poslední závod

„Nejsem si jistý, co se stalo s Antonellim. Vypadá to, že jen zastavil a nechal Norrise projet,“ informoval závodní inženýr Gianpiero Lambiase v rádiové komunikaci Maxe Verstappena ještě před cílem závodu.

Možná to je pouze zajímavá konspirační teorie, nicméně základy pro ni existují. Vždyť Mercedes je dodavatelem motorů McLarenu. Nehledě na fakt, že pokud nějakému jezdci stáj Mercedes nepřeje, je to právě Max Verstappen, který v roce 2021 v Abú Zabí tak spektakulárně ukončil její dlouhou sérii titulů.

„Nechal ho projet,“ má zcela jasno šedá eminence stáje Red Bull, bývalý pilot Helmut Marko. „Bylo to příliš očividné.“

Kimi Antonelli zdraví fanoušky v Monze.

Mladík Antonelli, který bojuje o šesté místo v šampionátu s Lewisem Hamiltonem z Ferrari, najel příliš rychle do deváté zatáčky okruhu v těsném závěsu s Landem Norrisem, dostal se mimo trať a na chvíli ztratil kontrolu nad autem. Angličan měl poté snadnou cestu vpřed.

„Bylo to pro mě hodně frustrující, takhle přijít o čtvrté místo,“ uvedl devatenáctiletý Antonelli po závodě. „Vůbec jsem to nečekal – ztratil jsem kontrolu nad zádí vozu. Musím se podívat na data, co jsem v nájezdu udělal jinak. Dva body navíc by se pro Abú Zabí hodily.“

Jde pouze o konspirační teorii? Nebo by si Antonelli dokázal takto vymýšlet, aby dovedl jakousi tajnou dohodu mezi týmy k dokonalosti? To se pravděpodobně v Red Bullu nikdy nedozvědí.

