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Kvalifikaci F1 v Barceloně vyhrál Russell, Antonelli dojel třetí. Leclerc havaroval

Autor: ,
  17:53
Kvalifikaci na Velkou cenu Katalánska vozů formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Osmadvacetiletý Brit porazil na trati v Barceloně o 64 tisícin sekundy krajana Lewise Hamiltona z Ferrari. Třetí byl Russellův týmový kolega a lídr mistrovství světa Ital Andrea Kimi Antonelli.
George Russell slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.

George Russell slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska. | foto: AP

George Russell slaví triumf v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
Andrea Kimi Antonelli v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
George Russell v kvalifikaci na Velkou cenu Španělska.
8 fotografií

Třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu Russell získal třetí pole position v sezoně a jubilejní desátou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku.

V nedělním závodě zaútočí na druhé letošní vítězství a sedmé v kariéře, díky němuž by snížil manko na lídra Antonellího. Nyní na něj ztrácí 68 bodů.

Všechno je proti mně! Russell žehrá na smůlu, inspiruje se u sportovních legend

Vedle Russella odstartuje sedminásobný mistr světa Hamilton, který zaútočí na první vítězství od loňského příchodu do Ferrari. Pokusí se vylepšit druhá místa z posledních závodů v Monaku a Kanadě.

Za třetím Antonellim, který může vybojovat šesté vítězství za sebou, skončil úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Pátý byl čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.

Kvalifikaci nedokončil Charles Leclerc z Ferrari, po jehož nehodě byla závěrečná část na několik minut přerušena. Osmadvacetiletý Monačan skončil po smyku v bariérách a odstartuje z desáté příčky.

Nedělní závod začne v 15:00.

Kvalifikace na Velkou cenu Katalánska F1

Barcelona:

1. Russell (Brit./Mercedes) 1:14,679, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,064, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,319, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,322, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,342, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,398.

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