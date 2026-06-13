Kvalifikaci F1 v Barceloně vyhrál Russell, Antonelli dojel třetí. Leclerc havaroval

Třetí jezdec průběžného pořadí šampionátu Russell získal třetí pole position v sezoně a jubilejní desátou v kariéře. Navázal na nejrychlejší čas ze třetího tréninku.
V nedělním závodě zaútočí na druhé letošní vítězství a sedmé v kariéře, díky němuž by snížil manko na lídra Antonellího. Nyní na něj ztrácí 68 bodů.
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Vedle Russella odstartuje sedminásobný mistr světa Hamilton, který zaútočí na první vítězství od loňského příchodu do Ferrari. Pokusí se vylepšit druhá místa z posledních závodů v Monaku a Kanadě.
Za třetím Antonellim, který může vybojovat šesté vítězství za sebou, skončil úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Pátý byl čtyřnásobný světový šampion Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
That's a pretty big hit 💥— Formula 1 (@F1) June 13, 2026
Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end 🎥#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw
Kvalifikaci nedokončil Charles Leclerc z Ferrari, po jehož nehodě byla závěrečná část na několik minut přerušena. Osmadvacetiletý Monačan skončil po smyku v bariérách a odstartuje z desáté příčky.
Nedělní závod začne v 15:00.
Kvalifikace na Velkou cenu Katalánska F1
Barcelona:
1. Russell (Brit./Mercedes) 1:14,679, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,064, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,319, 4. Norris (Brit./McLaren) -0,322, 5. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,342, 6. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,398.