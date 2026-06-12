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V prvním tréninku F1 v Barceloně byl nejrychlejší Russell, Antonelli absentoval

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  15:34
Britský pilot George Russell z Mercedesu zajel nejlepší čas v prvním tréninku na Velkou cenu Katalánska vozů formule 1. Třetí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl na trati v Barceloně rychlejší o 203 tisícin sekundy než Australan Oscar Piastri z McLarenu.

George Russell v tréninku na Velkou cenu Katalánska. | foto: AP

Třetí byl Monačan Charles Leclerc z Ferrari.

Osmadvacetiletý Russell zajel nejrychlejší čas při absenci svého týmového kolegy a lídra šampionátu Andrey Kimiho Antonelliho. Devatenáctiletého Itala, který vede mistrovství světa o 66 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a 68 bodů před Russellem, nahradil v prvním tréninku Dán Frederik Vesti.

Do úvodního tréninku v Barceloně zasáhlo šest nových jezdců. Vedle Vestiho se na trati objevili Leonardo Fornaroli (McLaren), Colton Herta (Cadillac), Ajumu Iwasa (Red Bull), Paul Aron (Audi) a Dino Beganovic (Ferrari). Nejlepší čas z nich zajel loňský týmový kolega Romana Staňka z formule 2 Fornaroli, který byl pátý.

Druhý trénink začne v Barceloně v 17:00.

Tréninky na Velkou cenu Katalánska

závod MS vozů formule 1 v Barceloně

První trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:16,363, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,203, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,520, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,684, 5. Fornaroli (It./McLaren) -0,853, 6. Aron (Est./Audi) -0,958.

17:00 druhý trénink

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