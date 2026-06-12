V prvním tréninku F1 v Barceloně byl nejrychlejší Russell, Antonelli absentoval

Třetí byl Monačan Charles Leclerc z Ferrari.
Osmadvacetiletý Russell zajel nejrychlejší čas při absenci svého týmového kolegy a lídra šampionátu Andrey Kimiho Antonelliho. Devatenáctiletého Itala, který vede mistrovství světa o 66 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari a 68 bodů před Russellem, nahradil v prvním tréninku Dán Frederik Vesti.
Do úvodního tréninku v Barceloně zasáhlo šest nových jezdců. Vedle Vestiho se na trati objevili Leonardo Fornaroli (McLaren), Colton Herta (Cadillac), Ajumu Iwasa (Red Bull), Paul Aron (Audi) a Dino Beganovic (Ferrari). Nejlepší čas z nich zajel loňský týmový kolega Romana Staňka z formule 2 Fornaroli, který byl pátý.
Druhý trénink začne v Barceloně v 17:00.
Tréninky na Velkou cenu Katalánska
závod MS vozů formule 1 v Barceloně
První trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:16,363, 2. Piastri (Austr./McLaren) -0,203, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,520, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,684, 5. Fornaroli (It./McLaren) -0,853, 6. Aron (Est./Audi) -0,958.
17:00 druhý trénink