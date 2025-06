Sedmadvacetiletý Nizozemec si zkomplikoval boj o pátý mistrovský titul v řadě před dvěma týdny ve Španělsku. Po kolizi s Georgem Russellem z Mercedesu dostal desetivteřinovou penalizaci a klesl v cíli z pátého na desáté místo. Obdržel také tři trestné body. Na kontě jich má 11 a jediný bod ho dělí od zákazu startu v nejbližším závodě. První dva body se mu odečtou 30. června.

„Během příštích dvou závodů nesmí nic pokazit a samozřejmě dostane pokyn, aby neprovedl nějakou nepředloženost. Byla by katastrofa, kdyby nemohl startovat třeba v dalším závodě v Rakousku,“ řekl poradce Red Bullu Helmut Marko.

Verstappen vyhrál v Kanadě poslední tři ročníky a potřeboval by sérii prodloužit, aby se držel co nejblíže boji o titul. Lídr Piastri se pokusí získat šesté vítězství v sezoně a páté z posledních sedmi závodů. McLaren vyhrál kanadskou Grand Prix třináctkrát, naposledy ale uspěl v roce 2012. Tehdy v jeho barvách triumfoval Lewis Hamilton.

Vzhledem k tomu, že Piastriho s Norrisem dělí jen 10 bodů, mohl by se boj o vedení mezi nimi brzy vyostřit. Oba jezdci si ale zatím dávají pozor. „Všichni jsme viděli situace, kdy se týmoví kolegové rozhádali a zvrtlo se to. A to pak vede k řadě věcí. Je to jako domino efekt, kdy se věci začnou hroutit. To nechceme,“ podotkl Norris.

V Kanadě chce uspět i Ferrari, jehož jezdec Charles Leclerc byl před dvěma týdny ve Španělsku třetí. Italskému týmu patří druhé místo v Poháru konstruktérů. „McLaren je stále vepředu, ale postupně svou ztrátu stahujeme,“ řekl šéf týmu Frédéric Vasseur. Druhý jezdec Ferrari Hamilton vybojoval v roce 2007 v Kanadě první vítězství v kariéře.

Na startu nechybí ani domácí jezdec Lance Stroll z Aston Martinu, který ve Španělsku nestartoval kvůli zraněnému zápěstí. Nyní už je fit. „Jsem nadšený, že se o víkendu vrátím za volant a pojedu domácí Grand Prix. Po zákroku se cítím dobře,“ uvedl Stroll.

Lance Stroll při tréninku na Velkou cenu Monaka.

Jubilejní 200. závod ve formuli 1 čeká tým Haas. Esteban Ocon a Oliver Bearman pojedou ve speciálně zbarveném šedém monopostu, který připomíná barvy z premiérového ročníku 2016. „To, že jsme se dostali z nuly na 200 závodů, je pro nás významné. Jen málo týmů přežije víc než dvě sezony a třeba zmizí bez jediného bodu. Doufám, že náš 200. start oslavíme s nějakými body,“ řekl šéf týmu Ajao Komacu.

Program Velké ceny Kanady začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede ve 22:00 SELČ kvalifikace. Nedělní závod odstartuje o dvě hodiny dříve.