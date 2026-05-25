Mám to pořád v sobě. Veterán Hamilton přetlačil Verstappena a slavil na pódiu

„Pro mě a pro tým to bylo minulý rok strašně těžké,“ přiznával sedminásobný mistr světa. „Děkuji své stáji, děkuji všem. Je fantastické být tady zpět.“
Nesedl si s monopostem, nesedl si s týmem, nesedl si se svým inženýrem. Sezona 2025 byla pro Lewise Hamiltona nejtěžší v kariéře - pravidelně dostával někdy i sekundový náklad od stájového kolegy Charlese Leclerca, kroužil po dráze bez šance na stupně vítězů, občas neměl ani na body. Pro mnohé to byla labutí píseň stárnoucího šampiona. Jenže Lewis Hamilton je zpět.
Na oblíbeném okruhu v Kanadě byl jasně lepší než stájový kolega, jasně lepší než dalších dvacet jezdců na dráze, lepší než bývalý úhlavní sok Max Verstappen, kterého pár kol před cílem připravil povedeným manévrem o druhé místo.
Hamilton jel po městském okruhu v Montrealu skvěle, úžasně, báječně. Bojoval, útočil a bylo cítit, že si věří. „Máme na něj, jedeme!“ burcoval sám sebe, když stíhal druhého Verstappena. Tak bojovného a zároveň spokojeného Hamiltona po celou loňskou sezonu fanoušci neviděli.
„S Maxem to byla fantastická bitva, nejdřív jsem ztrácel, ale potom jsem se dostal zpět na druhé místo. Cítil jsem v autě sílu, věděl jsem, že můžeme být hodně vysoko,“ prozrazoval jedenačtyřicetiletý Hamilton.
Stáj Ferrari má letos nejlepší starty ze všech týmů, její auto vyrazí vpřed po zhasnutí červených světel nejrychleji. Jenže postupně uvadá, zpomaluje a soupeři toho využívají. S novými díly pro poslední závody se to však postupně mění, výkon vydrží delší dobu, Maranellští ze soubojů neodpadávají a Hamilton to v Kanadě dokonale demonstroval.
Brit v úvodních kolech Verstappenovi podlehl a ztrácel na něj, ale probojoval se zpět a na poslední sadě pneumatik stáhl ztrátu na pár setin. Počkal si na svou šanci, využil předjížděcí mód a v úvodní zatáčce okruhu vnějškem Nizozemce poslal o místo dolů. Na odpověď neměl jezdec Red Bullu sílu.
„Podařilo se nám dostat auto do formy, v Austrálii to byl jiný stroj,“ hodnotil Hamilton. „Konečně začínám být ve Ferrari jako doma. Soupeři se také zlepšují, takže to bude ještě zajímavé. Ale jsem opravdu rád, že jsem zpět,“ opakoval se trochu nebývale šťastný Hamilton.
Pro Lewise Hamiltona to bylo 204. pódium kariéry. Žádný jezdec v historii F1 jich nemá víc. A navzdory loňské utrápené sezoně kráčel na stupně vítězů ve více než v polovině závodů své kariéry.