Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mám to pořád v sobě. Veterán Hamilton přetlačil Verstappena a slavil na pódiu

Autor:
  8:13
Byl to pro něj moment zadostučinění. Moment, ve který už možná nedoufal ani on sám. Lewis Hamilton, minulý rok odepisovaný, zatracovaný a posílaný do důchodu, opět bojuje s nejlepšími. Opět patří na stupně vítězů. Při Velké ceně Kanady si dojel pro druhé místo.
Lewis Hamilton slaví druhé místo z Grand Prix Kanady

Lewis Hamilton slaví druhé místo z Grand Prix Kanady | foto: Reuters

Kimi Antonelli, vítěz Velké ceny Kanady
Kimi Antonelli se raduje z vítězství ve Velké ceně Kanady.
Kimi Antonelli vítězí ve Velké ceně Kanady.
Kimi Antonelli na trati Velké ceny Kanady
30 fotografií

„Pro mě a pro tým to bylo minulý rok strašně těžké,“ přiznával sedminásobný mistr světa. „Děkuji své stáji, děkuji všem. Je fantastické být tady zpět.“

Nesedl si s monopostem, nesedl si s týmem, nesedl si se svým inženýrem. Sezona 2025 byla pro Lewise Hamiltona nejtěžší v kariéře - pravidelně dostával někdy i sekundový náklad od stájového kolegy Charlese Leclerca, kroužil po dráze bez šance na stupně vítězů, občas neměl ani na body. Pro mnohé to byla labutí píseň stárnoucího šampiona. Jenže Lewis Hamilton je zpět.

Kimi Antonelli, vítěz Velké ceny Kanady
Kimi Antonelli se raduje z vítězství ve Velké ceně Kanady.
Kimi Antonelli vítězí ve Velké ceně Kanady.
Kimi Antonelli na trati Velké ceny Kanady
30 fotografií

Na oblíbeném okruhu v Kanadě byl jasně lepší než stájový kolega, jasně lepší než dalších dvacet jezdců na dráze, lepší než bývalý úhlavní sok Max Verstappen, kterého pár kol před cílem připravil povedeným manévrem o druhé místo.

Hamilton jel po městském okruhu v Montrealu skvěle, úžasně, báječně. Bojoval, útočil a bylo cítit, že si věří. „Máme na něj, jedeme!“ burcoval sám sebe, když stíhal druhého Verstappena. Tak bojovného a zároveň spokojeného Hamiltona po celou loňskou sezonu fanoušci neviděli.

Antonelli vyhrál v Kanadě počtvrté za sebou, Russella vyřadila technická závada

„S Maxem to byla fantastická bitva, nejdřív jsem ztrácel, ale potom jsem se dostal zpět na druhé místo. Cítil jsem v autě sílu, věděl jsem, že můžeme být hodně vysoko,“ prozrazoval jedenačtyřicetiletý Hamilton.

Stáj Ferrari má letos nejlepší starty ze všech týmů, její auto vyrazí vpřed po zhasnutí červených světel nejrychleji. Jenže postupně uvadá, zpomaluje a soupeři toho využívají. S novými díly pro poslední závody se to však postupně mění, výkon vydrží delší dobu, Maranellští ze soubojů neodpadávají a Hamilton to v Kanadě dokonale demonstroval.

Dva nejlepší jezdci Velké ceny Kanady 2026 - druhý Lewis Hamilton (vlevo) a vítěz Andrea Kimi Antonelli

Brit v úvodních kolech Verstappenovi podlehl a ztrácel na něj, ale probojoval se zpět a na poslední sadě pneumatik stáhl ztrátu na pár setin. Počkal si na svou šanci, využil předjížděcí mód a v úvodní zatáčce okruhu vnějškem Nizozemce poslal o místo dolů. Na odpověď neměl jezdec Red Bullu sílu.

„Podařilo se nám dostat auto do formy, v Austrálii to byl jiný stroj,“ hodnotil Hamilton. „Konečně začínám být ve Ferrari jako doma. Soupeři se také zlepšují, takže to bude ještě zajímavé. Ale jsem opravdu rád, že jsem zpět,“ opakoval se trochu nebývale šťastný Hamilton.

Pro Lewise Hamiltona to bylo 204. pódium kariéry. Žádný jezdec v historii F1 jich nemá víc. A navzdory loňské utrápené sezoně kráčel na stupně vítězů ve více než v polovině závodů své kariéry.

f1

Lewis Kimi

#F1 #Formula1 #CanadianGP

25. května 2026 v 0:09, příspěvek archivován: 25. května 2026 v 2:41
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Carreno Busta vs. LehečkaTenis - Dvouhra - 1. kolo - 25. 5. 2026:Carreno Busta vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
25. 5. 11:10
  • 4.29
  • -
  • 1.22
Stricker vs. KrumichTenis - - 25. 5. 2026:Stricker vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
25. 5. 13:00
  • 1.68
  • -
  • 2.07
Česko vs. NorskoHokej - Skupina B - 25. 5. 2026:Česko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
25. 5. 16:20
  • 1.46
  • 5.04
  • 6.16
USA vs. MaďarskoHokej - Skupina A - 25. 5. 2026:USA vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
25. 5. 16:20
  • 1.02
  • 24.00
  • 45.00
Zacharovová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 25. 5. 2026:Zacharovová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
25. 5. 17:30
  • 6.15
  • -
  • 1.11
Slovinsko vs. ItálieHokej - Skupina B - 25. 5. 2026:Slovinsko vs. Itálie //www.idnes.cz/sport
25. 5. 20:20
  • 2.12
  • 4.55
  • 2.71
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Adamczyková se pochlubila fotkou z dovolené. Fanoušci ji přirovnali ke Xeně

Eva Adamczyková

Eva Adamczyková ukázala, že si skvělou formu drží i mimo závodní sezonu. Fanouškům na sociálních sítích poslala pozdrav z dovolené u moře a okamžitě se dočkala nadšených reakcí.

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Wembanyama zase kraloval, bitva mezi Oklahomou a Texasem se vyrovnala

Jared McCain (v modrém) z Oklahoma City Thunder a Victor Wembanyama z San...

Victor Wembanyama opanoval čtvrté finále Západní konference NBA, basketbalisté San Antonio Spurs si díky němu doma poradili s obhájci titulu Oklahoma City Thunder 103:82 a sérii vyrovnali na 2:2....

25. května 2026  7:08,  aktualizováno  8:47

Šťastná vzpruha přišla, nakopne první lajnu? Hokejisté hledají rozdílový útok

Roman Červenka a Lukáš Sedlák se radují z gólu v utkání proti Slovensku na MS...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Dlouhá léta si udržuje fantastickou produktivitu. Aby Roman Červenka třikrát po sobě nebodoval? Vzácnost, k níž ale na mistrovství světa došlo. U kapitána českých hokejistů, pokud počítáme také...

25. května 2026  8:30

Česko - Norsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Čeští hokejisté se radují z výhry nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve...

Dokáží skvěle bránit a pak rychle píchnout jako vosa. Norští hokejisté jsou dalším soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka hraje o výhodné nasazení do čtvrtfinále,...

25. května 2026  8:23

Mám to pořád v sobě. Veterán Hamilton přetlačil Verstappena a slavil na pódiu

Lewis Hamilton slaví druhé místo z Grand Prix Kanady

Byl to pro něj moment zadostučinění. Moment, ve který už možná nedoufal ani on sám. Lewis Hamilton, minulý rok odepisovaný, zatracovaný a posílaný do důchodu, opět bojuje s nejlepšími. Opět patří na...

25. května 2026  8:13

Česko - Norsko. Zastaví národní tým krasojízdu rozjetých Seveřanů?

Radim Rulík na české střídačce během utkání se Slovinskem.

Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play off půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. V pondělí změří Rulíkův výběr síly právě s Norskem,...

25. května 2026

Hertl gólem přiblížil Vegas k finále Stanley Cupu, Nečas jednou asistoval

Tomáš Hertl slaví branku v pátém zápase druhého kola play off NHL.

Hokejový útočník Tomáš Hertl byl s bilancí rozdílové trefy a asistence zvolen první hvězdou u nedělní výhry Vegas 5:3 nad Coloradem, po které tým z města hazardu vede již 3:0 na zápasy a je krok od...

25. května 2026  7:05,  aktualizováno  7:48

Byla to kravina! Nepochopitelná etapa v Miláně. Pomohla uprchlíkům motorka?

Tomáš Kopecký (vlevo) po patnácté etapě Gira.

Od našeho zpravodaje v Itálii Reportér Gazzetty dello Sport u cíle vykřikoval: „Incredibile!“ Neuvěřitelné. Elitní světoví sprinteři jen kroutili hlavami a polykali zklamání. Objevovaly se titulky jako „Zázrak na Giru“. V...

25. května 2026  7:30

Motivací je dostat se na úroveň Slavie, říká Hyský. Zřejmě skončí Vašulín i Slončík

Trenér Plzně Martin Hyský během utkání s pražskou Spartou.

Krásná rána reprezentanta Sojky z přímého kopu, která orazítkovala spojnici břevna a tyče. Povedená střela Guinejce Tourého, kterou bravurně vytáhl mimo branku slávistický gólman Kolář. A krátký...

25. května 2026

V komplikovaném vztahu s Roland Garros. Krejčíková po senzaci prožívá trápení

Barbora Krejčíková se povzbuzuje v prvním kole Roland Garros.

Když před pěti lety vyhlašovali na proslulém kurtu Philippa Chatriera její jméno a ona z rukou legendární tenistky Martiny Navrátilové přebírala trofej pro vítězku Roland Garros, pořád tak nějak...

25. května 2026  6:30

Antonelli vyhrál v Kanadě počtvrté za sebou, Russella vyřadila technická závada

Kimi Antonelli, vítěz Velké ceny Kanady

Devatenáctiletý mladík Andrea Kimi Antonelli kraluje formuli 1. Vyhrál čtvrtý závod za sebou a šampionát vede o 43 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Georgem Russellem, který Velkou cenu Kanady po...

24. května 2026  21:30,  aktualizováno  25. 5.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Como si poprvé zahraje Ligu mistrů. Turínské derby zpozdili ultras

Manuel Locatelli rozmlouvá s fanoušky Juventusu.

Fotbalisté AS Řím a Coma si výhrami v závěrečném kole italské ligy zajistili účast v Lize mistrů. Na AC Milán zbyla Evropská liga. Neapol porazila Udine 1:0 a vítězstvím se rozloučila s trenérem...

24. května 2026  22:27,  aktualizováno  25. 5.

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Premium
Daniel Voženílek v utkání Česka proti Slovensku na MS v hokeji 2026 ve...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Nabere rychlost, stlačí brusle k ledu a jede. A sráží všechno, co mu přijde do cesty. Když má kotouč, funguje podobně, jen občas zkusí nějakou kulišárnu nebo naopak najde jednoduché řešení a...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.