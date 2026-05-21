Program Velké ceny Kanady F1 2026
|Den
|Čas
|Fáze závodu
|Výsledky
|pátek 22. 5. 2026
|18:30
|trénink
|pátek 22. 5. 2026
|22:30
|kvalifikace do sprintu
|sobota 23. 5. 2026
|18:00
|sprint
|sobota 23. 5. 2026
|22:00
|kvalifikace do závodu
|neděle 24. 5. 2026
|22:00
|závod
Zajímavosti před Velkou cenou Kanady:
- Velká cena Kanady se jela poprvé v roce 1961, součástí MS je od roku 1967.
- Místem konání je od roku 1982 okruh Gillese Villeneuva v Montrealu v kanadské provincii Québec.
- Trať je dlouhá 4,361 km, závodníky čeká 70 kol, tedy celkem 305,27 km.
- Rekord trati vytvořil Valtteri Bottas. V roce 2019 zajel kolo za 1:13,078.
- Nejvíc vítězství ve Velké ceně Kanady slavili Lewis Hamilton a Michael Schumacher – oba uspěli sedmkrát.
- Velká cena Kanady formule 1 je známá svými rychlými rovinkami, prudkými brzdnými zónami a technickými šikanami. K vidění bývají dramatické souboje i jezdecké chyby.
Kde sledovat Velkou cenu Kanady F1:
Přímý přenos závodu vysílala Nova Sport 5. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Oneplay
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Pecka TV
Favorité Velké ceny Kanady 2026
Největší šance na vítězství predikují bookmakeři jezdcům Mercedesu. George Russel i jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli mají na triumf v hlavním závodě kurz okolo 3. Následuje George Russel z McLarenu s kurzem 5.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|2,7
|George Russell (Mercedes)
|3,2
|Lando Norris (McLaren)
|5
|Max Verstappen (Red Bull)
|7,5
|Oscar Piastri (McLaren)
|10
|Charles Leclerc (Ferrari)
|16
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|25
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Kanady loni?
Loňskou Velkou cenu Kanady formule 1 ovládl George Russell. Druhý skončil Max Verstappen a pro třetí místo si dojel Andrea Kimi Antonelli, který v osmnácti letech slavil první stupně vítězů v kariéře.
