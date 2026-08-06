Betonové zdi kolem trati. Dlouhé rovinky, na nichž monoposty dosahují rychlosti nad 300 km/h. Hladký asfalt s nízkou přilnavostí, který se za mokra chová jako led.
I lehké přeháňky dokážou piloty na okruhu v Montrealu řádně otestovat. Před patnácti lety byly ale přírodní živly obzvlášť nevlídné. Vždyť i jezdci se shodovali: „V takovém slejváku jsme nikdy předtím nezávodili.“
Pršelo a pršelo. Prudký přívalový déšť proměnil trať v brouzdaliště. Vody se nahromadilo tolik, že nestíhala odtékat a maršálové ji museli košťaty vymetat ze zatáček.
Pro všechny šlo o nesmírně náročný a vyčerpávající den. Velká cena, která začala pozvolným startem za safety carem, trvala rekordní čtyři hodiny, čtyři minuty a devětačtyřicet sekund.