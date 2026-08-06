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Velkou cenu Kanady formule 1 v roce 2011 provázela průtrž mračen. Na snímku monopost Sebastiana Vettela z Red Bullu. | foto: AP / Paul ChiassonProfimedia.cz

Srazil se s týmovým kolegou. Měl defekt, dostal penalizaci, dvakrát se propadl na chvost průběžného pořadí. Skoro ho předjeli o kolo! Seděl za volantem, do helmy mu bubnoval déšť a hlavou běželo: „Copak se všichni spikli proti mně?“ Brit Jenson Button veškeré útrapy překonal. A jako zázrakem našel v nejdelší Velké ceně v historii formule 1 cestu k vítězství.

Betonové zdi kolem trati. Dlouhé rovinky, na nichž monoposty dosahují rychlosti nad 300 km/h. Hladký asfalt s nízkou přilnavostí, který se za mokra chová jako led.

I lehké přeháňky dokážou piloty na okruhu v Montrealu řádně otestovat. Před patnácti lety byly ale přírodní živly obzvlášť nevlídné. Vždyť i jezdci se shodovali: „V takovém slejváku jsme nikdy předtím nezávodili.“

Pršelo a pršelo. Prudký přívalový déšť proměnil trať v brouzdaliště. Vody se nahromadilo tolik, že nestíhala odtékat a maršálové ji museli košťaty vymetat ze zatáček.

Pro všechny šlo o nesmírně náročný a vyčerpávající den. Velká cena, která začala pozvolným startem za safety carem, trvala rekordní čtyři hodiny, čtyři minuty a devětačtyřicet sekund.

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