F1 ONLINE: Mercedes nezvládl v Japonsku start, Antonelli je až šestý, vede Piastri

Devatenáctiletý Antonelli vybojoval v Japonsku druhou pole position v kariéře. Před dvěma týdny také zajel nejrychlejší čas v Číně, kde se stal nejmladším vítězem kvalifikace v historii F1.
Rodák z Boloni může v neděli zaútočit na druhý triumf v F1, díky němuž by se dostal do čela průběžného pořadí mistrovství světa. Od lídra Russella ho dělí v šampionátu čtyři body.
Třetí Piastri zabojuje v neděli o první body v tomto ročníku šampionátu. V Číně neodstartoval, stejně jako jeho týmový kolega Lando Norris, kvůli technickým potížím. V Austrálii pro změnu havaroval cestou na rošt.
Za Piastrim skončil čtvrtý Charles Leclerc z Ferrari, jeho týmový kolega Lewis Hamilton byl šestý. Mezi jezdce italského týmu se ještě vklínil úřadující mistr světa Norris.
Zklamaný byl naopak čtyřnásobný světový šampion Verstappen z Red Bullu, který nepostoupil ani do závěrečné části kvalifikace. Nizozemský jezdec a vítěz posledních čtyř ročníků v Suzuce si stěžoval na neovladatelný vůz a odstartuje z 11. místa.