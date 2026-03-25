Velká cena Japonska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Šampionát formule 1 pokračuje dalším závodem. Na programu je Velká cena Japonska, která se v neděli (29.3.) jede na okruhu Suzuka. Program víkendu, výsledky jednotlivých jízd i další informace najdete v našem přehledu.

Program Velké ceny Japonska formule 1 2026

DenDatumČas (SELČ)UdálostVýsledky
pátek27. 3. 202603:301. trénink
pátek27. 3. 202607:002. trénink
sobota28. 3. 202603:303. trénink
sobota28. 3. 202607:00kvalifikace
neděle29. 3. 202607:00závod
  • Velká cena Japonska patří mezi tradiční podniky mistrovství světa formule 1. Poprvé se jela v roce 1976 na okruhu Fuji Speedway, od roku 1987 je jejím hlavním dějištěm Suzuka (s výjimkou let 2007 a 2008, kdy se závod vrátil na Fuji).
  • Okruh Suzuka je jedinou tratí v kalendáři formule 1 s uspořádáním do tvaru „osmičky“, kdy se trať kříží pomocí mostu. Navrhl ho nizozemský inženýr John Hugenholtz jako testovací okruh automobilky Honda.
  • Trať je mezi jezdci velmi oblíbená díky své technické náročnosti a plynulosti. Mezi nejznámější pasáže patří sekvence zatáček „S“, rychlá zatáčka 130R nebo závěrečná šikana Casio Triangle.
  • délka kola: 5,807 km
  • počet kol: 53
  • celková distance: 307,471 km
  • rekord trati: Kimi Antonelli v roce 2025 (1:30,965)
  • nejvíce vítězství: Michael Schumacher (6 – 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004)

Vítězové předchozích ročníků GP Japonska F1

RokJezdecTým
2025Max VerstappenRed Bull
2024Max VerstappenRed Bull
2023Max VerstappenRed Bull
2022Max VerstappenRed Bull
2019Valtteri BottasMercedes
2018Lewis HamiltonMercedes
2017Lewis HamiltonMercedes

Kde sledovat Velkou cenu Japonska F1 2026 živě:

Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Favorité Velké ceny Japonska formule 1 2026:

Bookmakeři reflektují dosavadní průběh sezony a za jasného favorita mají George Russela z Mercedesu. Na jeho triumf je kurz 1,65. Jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli má kurz 3,5. Následují jezdci Ferrari s šancemi cca 9:1. Probuzení týmu McLaren odborníci příliš šancí nedávají. Oba piloti mají na triumf v závodě kurz 35.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
George Russel (Mercedes)1,65
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)3,5
Lewis Hamilton (Ferrari)9
Charles Leclerc (Ferrari)9
Max Verstappen (Red Bull)25
Lando Norris (McLaren)35
Oscar Piastri (McLaren)35

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Japonska loni?

Loni se na trati v Suzuce parádně předvedl Max Verstappen ze stáje Red Bull. Nejlépe odstartoval a první místo si v poklidném závodě podržel až do cíle.

První od startu do cíle. V Japonsku kraloval Verstappen a snížil manko na Norrise
