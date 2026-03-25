Program Velké ceny Japonska formule 1 2026
|Den
|Datum
|Čas (SELČ)
|Událost
|Výsledky
|pátek
|27. 3. 2026
|03:30
|1. trénink
|pátek
|27. 3. 2026
|07:00
|2. trénink
|sobota
|28. 3. 2026
|03:30
|3. trénink
|sobota
|28. 3. 2026
|07:00
|kvalifikace
|neděle
|29. 3. 2026
|07:00
|závod
- Velká cena Japonska patří mezi tradiční podniky mistrovství světa formule 1. Poprvé se jela v roce 1976 na okruhu Fuji Speedway, od roku 1987 je jejím hlavním dějištěm Suzuka (s výjimkou let 2007 a 2008, kdy se závod vrátil na Fuji).
- Okruh Suzuka je jedinou tratí v kalendáři formule 1 s uspořádáním do tvaru „osmičky“, kdy se trať kříží pomocí mostu. Navrhl ho nizozemský inženýr John Hugenholtz jako testovací okruh automobilky Honda.
- Trať je mezi jezdci velmi oblíbená díky své technické náročnosti a plynulosti. Mezi nejznámější pasáže patří sekvence zatáček „S“, rychlá zatáčka 130R nebo závěrečná šikana Casio Triangle.
- délka kola: 5,807 km
- počet kol: 53
- celková distance: 307,471 km
- rekord trati: Kimi Antonelli v roce 2025 (1:30,965)
- nejvíce vítězství: Michael Schumacher (6 – 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004)
Vítězové předchozích ročníků GP Japonska F1
|Rok
|Jezdec
|Tým
|2025
|Max Verstappen
|Red Bull
|2024
|Max Verstappen
|Red Bull
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull
|2019
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Lewis Hamilton
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Japonska F1 2026 živě:
Všechny přímé přenosy z šampionátu formule 1 vysílá stanice Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i kvalifikace, sprinty a tréninky.
Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Favorité Velké ceny Japonska formule 1 2026:
Bookmakeři reflektují dosavadní průběh sezony a za jasného favorita mají George Russela z Mercedesu. Na jeho triumf je kurz 1,65. Jeho týmový kolega Andrea Kimi Antonelli má kurz 3,5. Následují jezdci Ferrari s šancemi cca 9:1. Probuzení týmu McLaren odborníci příliš šancí nedávají. Oba piloti mají na triumf v závodě kurz 35.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|George Russel (Mercedes)
|1,65
|Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
|3,5
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|9
|Charles Leclerc (Ferrari)
|9
|Max Verstappen (Red Bull)
|25
|Lando Norris (McLaren)
|35
|Oscar Piastri (McLaren)
|35
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Japonska loni?
Loni se na trati v Suzuce parádně předvedl Max Verstappen ze stáje Red Bull. Nejlépe odstartoval a první místo si v poklidném závodě podržel až do cíle.
