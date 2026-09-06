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F1 ONLINE: Přetaví Gasly senzační kvalifikační triumf v Monze ve vítězství?

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Sledujeme online   14:30
Pierre Gasly (Alpine) na trati v Monze.

Pierre Gasly (Alpine) na trati v Monze. | foto: Reuters

Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Itálie
Pierre Gasly (Alpine) na trati v Monze.
Max Verstappen během tréninku na Velkou cenu Itálie.
Charles Leclerc během tréninku v Monze.
35 fotografií
Rychlý okruh Velké ceny Itálie v královském parku v Monze nabízí jezdcům formule 1 specifické podmínky a Pierre Gasly ze stáje Alpine toho dokázal náležitě využít. V sobotní kvalifikaci zajel nejrychlejší kolo ze všech a postaví se na startu na první pozici. Vedle něj bude číhat George Russell ze stáje Mercedes, za ním jezdci domácího Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton. Závod sledujte od 15:00 v online reportáži.

Gasly potvrdil, že Monza je jeho oblíbenou tratí. Na stejném okruhu před šesti lety ještě v barvách stáje AlphaTauri dosáhl na jediné dosavadní vítězství v kariéře, tentokrát na své první pole position.

ONLINE: Velká cena Itálie formule 1

Sledujeme v podrobné online reportáži.

Druhý Russell má ideální pozici, aby snížil svou ztrátu v průběžném pořadí šampionátu, ve kterém je druhý s mankem 59 bodů na týmového kolegu Kimiho Antonelliho.

Domácí pilot skončil v kvalifikaci sedmý, ale po nepovolené výměně motoru odstartuje až z 20. pozice. Za ním budou už jen Liam Lawson z Red Bullu a Alexander Albon z Williamsu, kteří byli rovněž potrestáni za výměnu komponent.

Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Itálie
Pierre Gasly (Alpine) na trati v Monze.
Max Verstappen během tréninku na Velkou cenu Itálie.
Charles Leclerc během tréninku v Monze.
35 fotografií

Ze třetí řady odstartují Max Verstappen ze stáje Red Bull a Oscar Piastri z mistrovského McLarenu, který byl potrestán ztrátou tří míst na startovním roštu za neúmyslné zpomalení Liama Lawsona ve druhé části kvalifikace.

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