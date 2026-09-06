F1 ONLINE: Přetaví Gasly senzační kvalifikační triumf v Monze ve vítězství?

Gasly potvrdil, že Monza je jeho oblíbenou tratí. Na stejném okruhu před šesti lety ještě v barvách stáje AlphaTauri dosáhl na jediné dosavadní vítězství v kariéře, tentokrát na své první pole position.
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Druhý Russell má ideální pozici, aby snížil svou ztrátu v průběžném pořadí šampionátu, ve kterém je druhý s mankem 59 bodů na týmového kolegu Kimiho Antonelliho.
Domácí pilot skončil v kvalifikaci sedmý, ale po nepovolené výměně motoru odstartuje až z 20. pozice. Za ním budou už jen Liam Lawson z Red Bullu a Alexander Albon z Williamsu, kteří byli rovněž potrestáni za výměnu komponent.
Ze třetí řady odstartují Max Verstappen ze stáje Red Bull a Oscar Piastri z mistrovského McLarenu, který byl potrestán ztrátou tří míst na startovním roštu za neúmyslné zpomalení Liama Lawsona ve druhé části kvalifikace.