Velká cena Itálie formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Autor:
  18:34
Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na slavný okruh v Monze. Velká cena Itálie se koná od 5. do 7. září 2025. Jezdci na trati dosahují extrémních rychlostí přes 350 km/h díky dlouhým rovinkám a nízkému počtu zatáček. Závodění zde zpestřuje atmosféra, o kterou se starají početné davy fanoušků Ferrari i dalších týmů. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete klání sledovat živě.

Lando Norris a Oscar Piastri krátce po startu v čele Velké ceny Itálie | foto: Reuters

Zajímavosti před Velkou cenou Itálie F1:

  • První Velká cena Itálie se uskutečnila 4. září 1921 na okruhu u Montichiari; Monza se stala hlavním dějištěm od roku 1922.
  • Součastí mistrovství světa F1 je Velká cena Itálie každý rok od začátku šampionátu v roce 1950, s výjimkou roku 1980, kdy se jela v Imole.
  • Okruh Monza má délku 5,793 km, závod zahrnuje 53 kol, celková vzdálenost činí 306,720 km.
  • Rekord trati drží Rubens Barrichello – v roce 2004 zajel kolo za 1:21,046.
  • Rekordní čas v kvalifikaci zajel Lewis Hamilton v roce 2020. Času 1:18,887 dosáhl při průměrné rychlosti 264,362 km/h.
  • Nejvíce vítězství v Monze mají Lewis Hamilton a Michael Schumacher (shodně 5 triumfů každý).
  • Nejvíce triumfů mezi týmy získala stáj Ferrari. Na domácí trati už jich nasbírala 21.
  • Charakteristika okruhu: Monza je symbolem rychlosti a tradice a nabízí jedinečné kombinace dlouhých rovinek, kde vozy dosahují extrémních rychlostí, a technických úseků s náročnými zatáčkami.

Program Velké ceny Itálie F1 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek5. září13:30první trénink
Pátek5. září 17:00druhý trénink
Sobota6. září12:30třetí trénink
Sobota6. září 16:00kvalifikace
Neděle7. září15:00hlavní závod

Vítězové předchozích ročníků GP Itálie:

RokVítězKonstruktér
2024Charles Leclerc (Monako)Ferrari
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull-Honda RBPT
2022Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull-RBPT
2021Daniel Ricciardo (Austrálie)McLaren-Mercedes
2020Pierre Gasly (Francie)AlphaTauri-Honda
2019Charles Leclerc (Monako)Ferrari
2018Lewis Hamilton (Spojené království)Mercedes
2017Lewis Hamilton (Spojené království)Mercedes
2016Nico Rosberg (Německo)Mercedes
2015Lewis Hamilton (Spojené království)Mercedes

Kde sledovat Velkou cenu Itálie F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Sledujte závody formule 1 zdarma. Pro všechny členy iDNES Premium

Jezdi nové sezóny Formule 1

Jak vidí Velkou cenu Itálie 2025 sázkové kanceláře?

Bookmakeři na triumf v hlavním závodě výrazně favorizují jezdce McLarenu. Max Verstappen už má na triumf vysoký kurz 8,5.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Oscar Piastri (McLaren)2,1
Lando Norris (McLaren)2,5
Max Verstappen (Red Bull)8,5
Charles Leclerc (Ferrari)12
George Russell (Mercedes)15
Lewis Hamilton (Ferrari)40

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Itálie loni?

Loňskou Velkou cenu Itálie vyhrál Charles Leclerc z Ferrari, který využil domácího prostředí. Na stupně vítězů ho doprovodili Oscar Piastri a Lando Norris z McLarenu.

V Monze kralovali Leclerc a Ferrari. Verstappen dojel až šestý
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Tychy vs. FrölundaHokej - 3. kolo - 4. 9. 2025:Tychy vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 35.00
  • 7.20
  • 1.12
Karlovy Vary vs. PlzeňHokej - - 4. 9. 2025:Karlovy Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.70
  • 1.80
  • 4.00
Třinec vs. Slovan BratislavaHokej - - 4. 9. 2025:Třinec vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.02
  • 17.00
  • 120.00
Ilves vs. SalzburgHokej - 3. kolo - 4. 9. 2025:Ilves vs. Salzburg //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.15
  • 2.60
  • 4.80
Sparta vs. LuleaHokej - 3. kolo - 4. 9. 2025:Sparta vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.50
  • 3.80
  • 2.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

4. září 2025  18:28

Španělský duel vyhrál ve sprintu Ayuso, mezi favority na Vueltě panoval klid

Po středečním průšvihu, kdy se etapa kvůli demonstrantům nedojela, je úlevou, že se tentokrát bude mluvit hlavně o sportu. Ve 12. zkoušce Vuelty, která proběhla bez organizačních komplikací, hrál...

4. září 2025  14:13,  aktualizováno  18:25

ONLINE: Pokračuje Liga mistrů, Sparta hraje v Chomutově se švédskou Luleou

Sledujeme online

Dalšími šesti zápasy pokračuje hokejová Liga mistrů. Čtvrteční program se z českých klubů týká Sparty, která v chomutovském azylu hraje od 18.30 se švédskou Luleou. Utkání sledujeme prostřednictvím...

4. září 2025  18:20

Broš: Každý den je pro mě rajcovní! Extraligu Litvínov možná zahájí bez Kašeho

Možná to bude litvínovský last dance, možná jen jeden tanec před mnoha dalšími. Hokejová Verva to chce navzdory mlhavé budoucnosti v extralize zase roztočit. „Každý rok chceme být lepší než ten...

4. září 2025  18:01

Reakce na Beranův odchod a konec čekání na angažmá. Jablonec podepsal Zorvana

Záložník Filip Zorvan se po vypršení smlouvy v Olomouci stal posilou fotbalistů Jablonce. Devětadvacetiletý hráč podepsal na Střelnici tříletý kontrakt. Severočeský klub to uvedl na svém webu.

4. září 2025  17:22

Po 32 letech v play off. Na EuroBasketu se vytáhli i hráči Bosny a Hercegoviny

Další tým na EuroBasketu slaví velký historický úspěch. Po středečních premiérových postupech Portugalska a Švédska křepčí také reprezentanti Bosny a Hercegoviny. Play off si zahrají po dlouhých 32...

4. září 2025  17:20

Také Souček řešil nabídku: Ale já i West Ham jsme řekli ne. Mám tam stabilní pozici

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře I on do poslední chvíle přestupového období, které v top ligách v cizině skočilo v pondělí, řešil svou budoucnost. Podobně jako řada jeho reprezentačních spoluhráčů. „Není tajemství, že zájem o mě...

4. září 2025  17:16

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, Zorvan podepsal v Jablonci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

4. září 2025  17:09

Češi proti hvězdám? Na sety 0:7. Přesto na US Open zachránili úchvatnou sérii

Tři ze čtyř čtvrtfinalistů se pakovali po hladkých porážkách, čtvrtá kvůli zranění vůbec nenastoupila. Z tohoto pohledu vyznívá závěr US Open trochu hořce, ale v celkovém hodnocení šlo pro české...

4. září 2025  16:30

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Kometa má náhradu za hvězdu. Muellerovo místo dostal Ilomäki, Pokorný mu věří

Na první pohled je to neotřelé, pro mistrovskou Kometu Brno zřejmě však jediné reálné řešení. Roli hvězdného kanonýra Petera Muellera, který v létě ukončil kariéru, zastoupí v brněnské sestavě finský...

4. září 2025  16:09

Letos budeme za outsidery, uvědomují si v Bostonu. Hlavním cílem je play off

Nevydařená sezona? V Bostonu už ji nechtějí opakovat znovu. Do nového ročníku hokejové NHL mají Bruins mnohem větší ambice. „Očekávání tady budou pořád stejná. Hrajete za tým Original Six, všichni...

4. září 2025  15:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.