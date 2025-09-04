Zajímavosti před Velkou cenou Itálie F1:
- První Velká cena Itálie se uskutečnila 4. září 1921 na okruhu u Montichiari; Monza se stala hlavním dějištěm od roku 1922.
- Součastí mistrovství světa F1 je Velká cena Itálie každý rok od začátku šampionátu v roce 1950, s výjimkou roku 1980, kdy se jela v Imole.
- Okruh Monza má délku 5,793 km, závod zahrnuje 53 kol, celková vzdálenost činí 306,720 km.
- Rekord trati drží Rubens Barrichello – v roce 2004 zajel kolo za 1:21,046.
- Rekordní čas v kvalifikaci zajel Lewis Hamilton v roce 2020. Času 1:18,887 dosáhl při průměrné rychlosti 264,362 km/h.
- Nejvíce vítězství v Monze mají Lewis Hamilton a Michael Schumacher (shodně 5 triumfů každý).
- Nejvíce triumfů mezi týmy získala stáj Ferrari. Na domácí trati už jich nasbírala 21.
- Charakteristika okruhu: Monza je symbolem rychlosti a tradice a nabízí jedinečné kombinace dlouhých rovinek, kde vozy dosahují extrémních rychlostí, a technických úseků s náročnými zatáčkami.
Program Velké ceny Itálie F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|5. září
|13:30
|první trénink
|Pátek
|5. září
|17:00
|druhý trénink
|Sobota
|6. září
|12:30
|třetí trénink
|Sobota
|6. září
|16:00
|kvalifikace
|Neděle
|7. září
|15:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP Itálie:
|Rok
|Vítěz
|Konstruktér
|2024
|Charles Leclerc (Monako)
|Ferrari
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull-Honda RBPT
|2022
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull-RBPT
|2021
|Daniel Ricciardo (Austrálie)
|McLaren-Mercedes
|2020
|Pierre Gasly (Francie)
|AlphaTauri-Honda
|2019
|Charles Leclerc (Monako)
|Ferrari
|2018
|Lewis Hamilton (Spojené království)
|Mercedes
|2017
|Lewis Hamilton (Spojené království)
|Mercedes
|2016
|Nico Rosberg (Německo)
|Mercedes
|2015
|Lewis Hamilton (Spojené království)
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Itálie F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Itálie 2025 sázkové kanceláře?
Bookmakeři na triumf v hlavním závodě výrazně favorizují jezdce McLarenu. Max Verstappen už má na triumf vysoký kurz 8,5.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Oscar Piastri (McLaren)
|2,1
|Lando Norris (McLaren)
|2,5
|Max Verstappen (Red Bull)
|8,5
|Charles Leclerc (Ferrari)
|12
|George Russell (Mercedes)
|15
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|40
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Itálie loni?
Loňskou Velkou cenu Itálie vyhrál Charles Leclerc z Ferrari, který využil domácího prostředí. Na stupně vítězů ho doprovodili Oscar Piastri a Lando Norris z McLarenu.