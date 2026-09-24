V prvních dvou trénincích formule 1 v Ázerbájdžánu byl nejrychlejší Russell

Osmadvacetiletý Russell má před závodem v Baku manko 81 bodů na Antonelliho a pokusí se oživit naději na premiérový mistrovský titul.
V Ázerbájdžánu usiluje o třetí vítězství v sezoně a první od červnové Velké ceny Rakouska. Vloni byl v Baku druhý.
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O osm let mladší Antonelli nedokončil úvodní trénink kvůli technickým potížím, i tak ale zaznamenal pátý nejrychlejší čas. Odpoledne už rodák z Boloni odjel patnáct kol a zaznamenal druhý čas. Vloni dokončil Velkou cenu Ázerbájdžánu na čtvrté pozici.
Vedle Antonelliho nedokončil první trénink ani Isack Hadjar z Red Bullu. Francouzský jezdec, který se vrací po třech vynechaných závodech a zranění zápěstí, si stěžoval na potíže s motorem a stihl jen osm kol. Ve druhé části, která byla zhruba na deset minut přerušena kvůli nehodě Brita Arvida Lindblada z Racing Bulls, zajel devátý čas.
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Velká cena Ázerbájdžánu F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat
Program Velké ceny Baku je posunutý o den dříve, než bývá běžné, kvůli ázerbájdžánskému svátku Den památky. Ten připadá na neděli a připomíná šest let starou vojenskou ofenzivu v Karabachu. Závod se pojede už v sobotu, po pátečním třetím tréninku je na programu od 14:00 SELČ kvalifikace.
Tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku
První trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:45,387, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,400, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,404, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,437, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,878, 6. Piastri (Austr./McLaren) -1,011
Druhý trénink: 1. Russell 1:43,347, 2. Antonelli -0,552, 3. Verstappen -0,827, 4. Leclerc -1,126, 5. Hamilton -1,318, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,484