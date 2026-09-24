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V prvních dvou trénincích formule 1 v Ázerbájdžánu byl nejrychlejší Russell

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  16:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

V obou trénincích na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 byl nejrychlejší britský pilot George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa dopoledne předčil na městské trati v Baku o čtyři desetiny sekundy Nizozemce Maxe Verstappena z Red Bullu, v odpoledních jízdách zdolal o 552 tisícin sekundy týmového kolegu a lídra šampionátu Andreu Kimiho Antonelliho.

Osmadvacetiletý Russell má před závodem v Baku manko 81 bodů na Antonelliho a pokusí se oživit naději na premiérový mistrovský titul.

V Ázerbájdžánu usiluje o třetí vítězství v sezoně a první od červnové Velké ceny Rakouska. Vloni byl v Baku druhý.

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O osm let mladší Antonelli nedokončil úvodní trénink kvůli technickým potížím, i tak ale zaznamenal pátý nejrychlejší čas. Odpoledne už rodák z Boloni odjel patnáct kol a zaznamenal druhý čas. Vloni dokončil Velkou cenu Ázerbájdžánu na čtvrté pozici.

Vedle Antonelliho nedokončil první trénink ani Isack Hadjar z Red Bullu. Francouzský jezdec, který se vrací po třech vynechaných závodech a zranění zápěstí, si stěžoval na potíže s motorem a stihl jen osm kol. Ve druhé části, která byla zhruba na deset minut přerušena kvůli nehodě Brita Arvida Lindblada z Racing Bulls, zajel devátý čas.

Velká cena Ázerbájdžánu F1 2026: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Program Velké ceny Baku je posunutý o den dříve, než bývá běžné, kvůli ázerbájdžánskému svátku Den památky. Ten připadá na neděli a připomíná šest let starou vojenskou ofenzivu v Karabachu. Závod se pojede už v sobotu, po pátečním třetím tréninku je na programu od 14:00 SELČ kvalifikace.

Tréninky na Velkou cenu Ázerbájdžánu

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku

První trénink: 1. Russell (Brit./Mercedes) 1:45,387, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,400, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,404, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,437, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,878, 6. Piastri (Austr./McLaren) -1,011

Druhý trénink: 1. Russell 1:43,347, 2. Antonelli -0,552, 3. Verstappen -0,827, 4. Leclerc -1,126, 5. Hamilton -1,318, 6. Norris (Brit./McLaren) -1,484

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Gorgodzeová vs. PalicováTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Gorgodzeová vs. Palicová //www.idnes.cz/sport
Živě7:5, 3:4
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Forejtek vs. ChazalTenis - Osmifinále - 24. 9. 2026:Forejtek vs. Chazal //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 4:4
  • 1.10
  • -
  • 6.70
Hradec Kr. vs. LiberecHokej - 4. kolo - 24. 9. 2026:Hradec Kr. vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 2.35
  • 3.90
  • 2.64
Andorra vs. MaltaFotbal - Skupina 1 - 24. 9. 2026:Andorra vs. Malta //www.idnes.cz/sport
24. 9. 18:00
  • 3.58
  • 2.61
  • 2.45
Norsko vs. DánskoFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Norsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.73
  • 4.18
  • 4.42
Portugalsko vs. WalesFotbal - Skupina 4 - 24. 9. 2026:Portugalsko vs. Wales //www.idnes.cz/sport
24. 9. 20:45
  • 1.16
  • 8.22
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