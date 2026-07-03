Kdybyste narazili na internetu na dotazníky, v nichž by piloti F1 měli zmínit nejoblíbenější úsek jakéhokoliv okruhu v kalendáři, rozhodně by se dostalo i na Silverstone.
Serpentinové zatáčky Maggots, Becketts a Chapel projíždějí závodníci na plný plyn, musí zvládat velké přetížení ze strany na stranu, přesně takové pocity za volantem tolik milují.
Jenže letos si je prý tak neužijí.
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„Tentokrát motor poběží na volnoběh, při plném plynu nejspíš budeme podřazovat, abychom udrželi vyšší otáčky motoru. A čeká nás dlouhá rovinka bez použití přidané energie,“ hlásí smutně Lewis Hamilton.
Přitom právě on patří pokaždé mezi ty, kteří se na závod v Anglii těší vůbec nejvíce.
Domácí Velká cena, spoustu příznivců, úspěšná historie, nedávné vítězství. Není divu, že má tento okruh tolik v oblibě. Proto z takto kontrastních slov oproti minulosti musí být v šoku snad každý.
Ale zároveň nejde o velké překvapení. Jezdci kritizují směr, kterým se formule 1 vydala ve vývoji svých aut, už delší dobu.
Od nové sezony se musí piloti potýkat s řadou dříve nepřirozených aspektů. Ty největší? Že na konci rovinky vůz zpomaluje, přestože jede na plný plyn. Že auto pracuje s baterií samo a neovládá si ji sám pilot jako v minulosti.
Nelibost se o víkendu ještě zvýší. Okruh v oblasti Northamptonshire je totiž mimořádně rychlý, má spoustu rovinek a svižných pasáží, naopak málo pomalých zatáček, tudíž se baterie nemá moc kde samovolně nabíjet.
„Tento rok to bude úplně jiné. Řízení nebude zábava. Když se podívám na zajetá kola na simulátoru, myslím, že to bude docela smutná podívaná. Nejen pro jezdce, ale i pro diváky,“ praví zase Fernando Alonso.
Podobná slova volil už před necelým týdnem Verstappen. I on měl totožné poznatky ze simulátoru. Tušil, co ho na ostrovech čeká.
„Okruh miluju! Ale po pár kolech jsem se musel začít smát. Měl jsem pocit, že jedu na zcela odlišné trati, brzy mi došla energie. Čeká nás úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí,“ říkal.
Uvědomují si to snad všichni v paddocku. Velké obavy vyjádřil Hamilton, protože Ferrari se na konci rovinek trápí obecně velmi hodně a v Británii očekávají ještě větší starosti.
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„Z hlediska využití výkonu se bude jednat o naprosto bezprecedentní víkend. Shodli jsme se na tom všichni jezdci v našem společném chatu,“ prohodil Hamilton.
Piloti přijdou o mnoho velkých výzev, které okruh Silverstone nabízí. Pasáže, jaké závodníci dříve projížděli na hraně rizika, tentokrát takový oříšek nepředstavují.
Ale až samotná kvalifikace a nedělní závod napoví, jak moc nová pravidla britskou trať poznamenají.