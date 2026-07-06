Závada, která vyřadila Verstappena, mohla skončit tragicky, přiznal šéf týmu Red Bull

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  10:00
Max Verstappen se občerstvuje po Velké ceně Rakouska.

Max Verstappen se občerstvuje po Velké ceně Rakouska. | foto: Lisa LeutnerReuters

Mechanici Mercedesu mění Andreovi Kimimu Antonellimu přední křídlo při Velké...
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli u mechaniků Mercedesu při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
34 fotografií
Tohle auto je vážně krám! zuřil Max Verstappen po nehodě při Velké ceně Británie formule 1, kdy v plné rychlosti vlétl s vozem v zatáčce Stowe do štěrkového kačírku. Po závodě jen vzdychl: „Bylo to hodně nebezpečné, musíme s tím něco udělat.“ Tým Red Bull se mu omlouval. A slíbil nápravu.

Jen si to představte: najíždíte v plné rychlosti do zatáčky, šlápnete na brzdy, ale pneumatiky vašeho vozu ztratí přilnavost, auto se roztočí a vy jste už jen pasažérem. Nizozemskému bývalému šampionovi se to stalo v kvalifikaci Velké ceny Rakouska a teď o týden později znovu.

Pět kol před cílem si jel na legendárním okruhu v Silverstone pro třetí místo, když vylétl z dráhy ven. Nebýt to zrovna v obří únikové zóně, následoval by tvrdý náraz do hrazení. A vážné nebezpečí úrazu.

Mechanici Mercedesu mění Andreovi Kimimu Antonellimu přední křídlo při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli u mechaniků Mercedesu při Velké ceně Británie.
Andrea Kimi Antonelli na trati při Velké ceně Británie.
34 fotografií

Na vině bylo zadní křídlo monopostu Red Bull, z nějakého důvodu se nezavřelo. Chyběl tedy aerodynamický přítlak a auto ztratilo přilnavost. „Opět při zatočení do zatáčky, opět masivní ztráta přítlaku. Je to v tu chvíli strašně nebezpečné, mohl jsem se zranit. Naštěstí se nic nestalo, přesto jsem dost naštvaný,“ uvedl Verstappen pro web Crash.net.

Přitom v Anglii měl štěstí v podstatě na všechno – Hamilton dostal penalizaci, Russell měl defekt, Antonelli technické problémy. Cílem by jistojistě projel mezi nejlepšími, na třetím, možná už druhém místě. Ale jak by to ve skutečnosti dopadlo, to se už nedozvíme, pět kol před cílem byl konec všech nadějí.

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Šéf stáje Red Bull Laurent Mekies si po závodě sypal popel na hlavu a prohlásil, že tým „nenechá kámen na kameni“, aby odhalil závadu, která způsobila havárii jeho hvězdy.

„Max má pravdu, omlouváme se,“ začal. „Pro jezdce je velmi nepříjemné, když ho auto ve dvou závodech po sobě zradí v rychlých zatáčkách. Pokaždé to bylo zadním křídlem, i když příčina se lišila.“

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Nikdo asi nepochybuje o tom, že tým podnikne nezbytné kroky, aby se to už neopakovalo. „Přistupujeme k problému s nejvyšší možnou pozorností, nic podobného se už nesmí opakovat. Víc než o ztracené body jde o zdraví jezdce, to je vždy na prvním místě,“ dodal Mekies, který minulý rok převzal vedení stáje Red Bull po dlouholetém šéfovi Christianu Hornerovi.

I kvůli posledním potížím Verstappen v letošním šampionátu ztrácí a jeho šance na titul už spadly do oblasti pouhé teorie. Na sedmé příčce celkového pořadí má manko 103 bodů na lídra Andreu Kimiho Antonelliho. Ale i kdyby jeho auto začalo být spolehlivé, vyhrávat nebude. Red Bull ztrácí i rychlostně, jeho motor nemůže konkurovat Mercedesu či Ferrari.

f1

Into the gravel and OUT!

This is the moment which saw Max Verstappen retire from the British Grand Prix

#F1 #Formula1 #BritishGP

5. července 2026 v 18:57, příspěvek archivován: 5. července 2026 v 21:52
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„Na rovinkách to byla tragédie, navíc jsme byli opravdu pomalí na tvrdé sadě pneumatik. Celý víkend jsem měl příšerné vyvážení vozu, byla jen shoda okolností, že jsem jezdil tak vpředu,“ nešetřil po Silverstonu kritikou čtyřnásobný mistr světa.

Za čtrnáct dní v Belgii čeká seriál formule 1 další rychlý okruh, což znamená další problémy pro pomalý Red Bull. Spa-Francorchamps patří mezi nejoblíbenější závodní tratě rodáka z belgického Hasseltu, přesto by byl tentokrát malý zázrak, kdyby bojoval o vítězství.

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