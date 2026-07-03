Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Velká cena Británie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Autor:
  10:00

Oscar Piastri z McLarenu na trati Velké ceny Velké Británie formule 1. | foto: AP

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Velká Británie. Okruh Silverstone patří mezi nejikoničtější tratě celého šampionátu a pravidelně nabízí atraktivní souboje díky rychlým zatáčkám i možnostem předjíždění. Závodní víkend slibuje další napínavou podívanou – program, informace o televizních přenosech i další důležité detaily najdete v našem přehledu.

Program Velké ceny Británie formule 1 2026

DatumProgramČas (SELČ)Výsledky
Pátek 3. července1. trénink13:30
Pátek 3. červenceSprintová kvalifikace17:30
Sobota 4. červenceSprint13:00
Sobota 4. červenceKvalifikace17:00
Neděle 5. červenceZávod (52 kol)16:00

Zajímavosti před Velkou cenou Británie:

  • Velká cena Británie se jela poprvé už v roce 1926. Součástí mistrovství světa formule 1 je od jeho vzniku v roce 1950, kdy se na Silverstonu uskutečnil vůbec první závod historie šampionátu.
  • Okruh Silverstone měří 5891 metrů, závodníky čeká 52 kol, tedy celkem 306,198 km.
  • Silverstone je jednou z nejrychlejších tratí v kalendáři F1. Proslul sérií rychlých zatáček Maggotts, Becketts a Chapel, které patří mezi nejnáročnější pasáže celého seriálu.
  • Rekord závodu drží Max Verstappen, který v roce 2020 zajel nejrychlejší kolo v čase 1:27.097
  • Nejúspěšnějším jezdcem historie Velké ceny Británie je Lewis Hamilton, který zde zvítězil devětkrát.

Vítězové předchozích ročníků GP Británie:

RokVítězTým
2025Lando Norris (Velká Británie)McLaren
2024Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2023Max Verstappen (Nizozemsko)Red Bull
2022Carlos Sainz (Španělsko)Ferrari
2021Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2020Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes
2019Lewis Hamilton (Velká Británie)Mercedes

Kde sledovat Velkou cenu Británie F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay
  • Pecka TV

Jak dopadla Velká cena Británie loni?

Loňskou Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál domácí pilot Lando Norris z McLarenu. Druhý skončil jeho týmový kolega a lídr mistrovství světa Oscar Piastri, kterého o vítězství připravila desetisekundová penalizace. Pro životní třetí místo si po startu z devatenácté příčky dojel veterán Nico Hülkenberg ze Sauberu.

Divočina v Británii. Slaví Norris, Piastrimu uškodil trest. Hülkenberg senzačně třetí

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Trenčín vs. ZlínFotbal - - 3. 7. 2026:Trenčín vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
3. 7. 11:00
  • 2.78
  • 3.69
  • 2.21
Muchová vs. SawangkaewováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Muchová vs. Sawangkaewová //www.idnes.cz/sport
3. 7. 15:30
  • 1.07
  • -
  • 8.63
Bartůňková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Bartůňková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
3. 7. 15:30
  • 2.38
  • -
  • 1.61
Sturm Graz vs. FC KošiceFotbal - - 3. 7. 2026:Sturm Graz vs. FC Košice //www.idnes.cz/sport
3. 7. 16:00
  • 1.37
  • 4.94
  • 6.55
Jablonec vs. Ústí n. L.Fotbal - - 3. 7. 2026:Jablonec vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
3. 7. 17:00
  • 1.30
  • 4.89
  • 7.14
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

3. července 2026  10:26

Vonnová pózovala v nové zimní kolekci. Těším se na sezonu, vzkázala

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Zda bude Lindsey Vonnová po svém zranění z olympijských her pokračovat v kariéře, je stále otevřenou otázkou. Zatím se alpská lyžařka věnuje rekonvalescenci a vedlejším projektům. Jedním z nich je i...

3. července 2026  10:13

Tornádo jim zničilo stadion a přišel úspěch. Hodonínští fotbalisté baví internet

Koláž. Hodonínský stadion před tornádem a po rekonstrukci.

Před pěti lety se přes Hodonínsko přehnalo ničivé tornádo. Zatímco lidé zachraňovali své domovy, ve fotbalovém klubu šel sport na čas stranou. Stadion U Červených domků přišel o střechu hlavní...

3. července 2026  10:13

Velká cena Británie formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Oscar Piastri z McLarenu na trati Velké ceny Velké Británie formule 1.

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Velká Británie. Okruh Silverstone patří mezi nejikoničtější tratě celého šampionátu a pravidelně nabízí atraktivní souboje díky rychlým zatáčkám i...

3. července 2026

Argentina - Kapverdy v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku.

Dalším zajímavým zápasem prvního kola play off na fotbalovém MS 2026 je duel Argentina - Kapverdy. Přečtěte si, kde ho můžete sledovat živě v TV, jaké jsou sázkové kurzy i pravděpodobné sestavy.

3. července 2026

Vingegaard pobavil neoholenýma nohama a Pogačar šokoval Del Tora: Vyhraj!

Tadej Pogačar zdraví fanoušky na slavnostním představení týmů před startem Tour...

Od naší zpravodajky ve Španělsku Naposled na dlouhou dobu se před novináře usadili úplně odpočatí, načesaní a navonění. Ještě před týmovou prezentací se k tiskové konferenci dostavili (papírově) největší favorité Tour de France, aby...

3. července 2026  9:32

Po úspěchu brzký krach. Kdo má přehnaná očekávání, nezná tenis, řekl Menšík

Zklamaný Jakub Menšík ve druhém kole Wimbledonu

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Semifinalista Roland Garros končí ve Wimbledonu už ve druhém kole. Jakub Menšík nedokázal navázat na měsíc staré tažení antukovou Paříží, z travnatého grandslamu ho vyřadil 35letý bulharský veterán...

3. července 2026  5:14,  aktualizováno  9:20

Proč ne my? I Kaká letos věří: Spojené státy mají na fotbalovou medaili

Folarin Balogun a Weston McKennie (USA) reagují na neuznaný gól kvůli ofsajdu...

Není to poprvé, co poskládali tým, který šlape. Když si uděláte exkurzi do dávnověku, zjistíte, že už v roce 1930, při prvním mistrovství světa, to američtí fotbalisté dotáhli do semifinále. O dvacet...

3. července 2026  8:55

Němci jsou po vyřazení z MS bez trenéra, Nagelsmann skončil. Nahradí ho Klopp?

Německý trenér Julian Nagelsmann po porážce s Ekvádorem.

Po vyřazení s Paraguayí na úvod vyřazovací fáze mistrovství světa se něco podobného dalo čekat. Trenér Julian Nagelsmann podle médií skončil na lavičce německé fotbalové reprezentace. Po schůzce s...

3. července 2026  8:12

Vyhráli jsme pro Jotu! Ronaldo přepsal tabulky, pak poprvé na turnaji střídal

Portugalští fotbalisté pózují s dresem Dioga Joty po výhře nad Chorvatskem.

V mnoha ohledech pro něj byl zápas s Chorvatskem (2:1) výjimečný. Stal se nejstarším hráčem, jenž nastoupil k vyřazovacímu utkání mistrovství světa a na svém šestém turnaji se v této fázi poprvé...

3. července 2026  8:05

Sharks neváhali. S obřím talentem Stenbergem podepsali tříletou smlouvu

Švédského hokejového útočníka Ivara Stenberga (uprostřed) si z druhého místa na...

Švédský hokejový útočník Ivar Stenberg podepsal tříletý nováčkovský kontrakt se San Jose, které z něho udělalo dvojku letošního draftu zámořské NHL. „Jsem ohromně nadšený. Tohle je sen. A já jsem...

3. července 2026  7:58

Hřeší pizzou, sní o Švýcarsku. Gymnazista Motejzík prahne i po finském šampionátu

Mladoboleslavský Mikeš Motezjík po triumfu v Superfinále.

Už v sedmnácti letech oblékl seniorský reprezentační dres a rozhodně v něm nepůsobil jako zakřiknutý zelenáč, co má na palubovce ostych. Není tudíž divu, že si služby talentovaného útočníka Mikeše...

3. července 2026  7:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.