Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Velká Británie. Okruh Silverstone patří mezi nejikoničtější tratě celého šampionátu a pravidelně nabízí atraktivní souboje díky rychlým zatáčkám i možnostem předjíždění. Závodní víkend slibuje další napínavou podívanou – program, informace o televizních přenosech i další důležité detaily najdete v našem přehledu.
Program Velké ceny Británie formule 1 2026
|Datum
|Program
|Čas (SELČ)
|Výsledky
|Pátek 3. července
|1. trénink
|13:30
|Pátek 3. července
|Sprintová kvalifikace
|17:30
|Sobota 4. července
|Sprint
|13:00
|Sobota 4. července
|Kvalifikace
|17:00
|Neděle 5. července
|Závod (52 kol)
|16:00
Zajímavosti před Velkou cenou Británie:
- Velká cena Británie se jela poprvé už v roce 1926. Součástí mistrovství světa formule 1 je od jeho vzniku v roce 1950, kdy se na Silverstonu uskutečnil vůbec první závod historie šampionátu.
- Okruh Silverstone měří 5891 metrů, závodníky čeká 52 kol, tedy celkem 306,198 km.
- Silverstone je jednou z nejrychlejších tratí v kalendáři F1. Proslul sérií rychlých zatáček Maggotts, Becketts a Chapel, které patří mezi nejnáročnější pasáže celého seriálu.
- Rekord závodu drží Max Verstappen, který v roce 2020 zajel nejrychlejší kolo v čase 1:27.097
- Nejúspěšnějším jezdcem historie Velké ceny Británie je Lewis Hamilton, který zde zvítězil devětkrát.
Vítězové předchozích ročníků GP Británie:
|Rok
|Vítěz
|Tým
|2025
|Lando Norris (Velká Británie)
|McLaren
|2024
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2023
|Max Verstappen (Nizozemsko)
|Red Bull
|2022
|Carlos Sainz (Španělsko)
|Ferrari
|2021
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2020
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
|2019
|Lewis Hamilton (Velká Británie)
|Mercedes
Kde sledovat Velkou cenu Británie F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Jak dopadla Velká cena Británie loni?
Loňskou Velkou cenu Británie formule 1 vyhrál domácí pilot Lando Norris z McLarenu. Druhý skončil jeho týmový kolega a lídr mistrovství světa Oscar Piastri, kterého o vítězství připravila desetisekundová penalizace. Pro životní třetí místo si po startu z devatenácté příčky dojel veterán Nico Hülkenberg ze Sauberu.