Sprint v Brazílii ovládl Norris, za ním duo z Mercedesu. Piastri boural a dál se trápí

  16:52
Přerušený sprint ve Velké ceně Brazílie formule 1 patřil Landu Norrisovi z McLarenu. Britský jezdec porazil na trati Interlagos o 845 tisícin sekundy Itala Kimiho Antonelliho z Mercedesu, třetí skončil jeho týmový kolega George Russell. Norrisův parťák Oscar Piastri havaroval a na čelo průběžného pořadí šampionátu ztrácí devět bodů.
Usměvavý Lando Norris po vítězství ve sprintu v Brazílii.

Usměvavý Lando Norris po vítězství ve sprintu v Brazílii. | foto: Reuters

Tři nejrychlejší muži sprintu v Brazílii: vítězný Lando Norris má po levici...
Lando Norris, vítěz sprintu před Velkou cenou Brazílie
Max Verstappen během sprintu před Velkou cenou Brazílie
Lando Norris v čele sprintu před Velkou cenou Brazílie
Vedle Piastriho nedokončili závod také Argentinec Franco Colapinto z Alpine a domácí Gabriel Bortoleto ze Sauberu.

Brazilec měl v závěru těžkou nehodu, při níž výrazně poškodil svůj monopost. Sám vyvázl v pořádku. Úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu skončil čtvrtý a ztrácí na Norrise 39 bodů.

Lando Norris na trati během sprintu Velké ceny Brazílie.

„Rozhodně to nebyl snadný závod. V Brazílii se dá vždy čekat to nejtěžší,“ řekl před televizními kamerami lídr šampionátu. „Kimi (Antonelli) mi rozhodně život neusnadňoval.“

Vítěz kvalifikace Norris udržel po startu zkráceného závodu vedení před Antonellim a Piastrim. O jednu příčku na páté místo si polepšil Verstappen, Lewis Hamilton z Ferrari se posunul z jedenácté na osmou příčku.

Důležitý moment přišel v šestém kole, kdy Piastri najel na mokrý obrubník, dostal smyk a vyletěl mimo trať. Vzápětí ve stejném místě havarovali také Nico Hülkenberg a Colapinto. Sprint byl kvůli poškozené bariéře přerušen.

Oscar Piastri zklamaně odchází z trati po nehodě ve sprintu v Brazílii.
Pořadatelé odklízí vůz Oscara Piastriho z trati.

Po zhruba půlhodinové pauze by zkrácený závod restartován. Norris udržel vedení před Antonellim a Russellem, Verstappen ubránil čtvrtou příčku před Alonsem.

V závěru začal Norris na nejměkčích pneumatikách ztrácet a Antonelli se k němu dotáhl na necelou sekundu. Brit ho však precizní jízdou k útoku nepustil.

Sobotní program v Sao Paulu pokračuje od 19:00 SEČ kvalifikací na nedělní hlavní závod.

Velká cena Brazílie

Formule 1:

Sprint: 1. Norris (Brit./McLaren) 53:25,928, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,845, 3. Russell (Brit./Mercedes) -2,318, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -4,423, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -16,483, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -18,306.

Průběžné pořadí MS: 1. Norris 365, 2. Piastri (Austr./McLaren) 356, 3. Verstappen 326, 4. Russell 264, 5. Leclerc 214, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 148.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 721, 2. Mercedes 368, 3. Ferrari 362, 4. Red Bull 351, 5. Williams 111, 6. Racing Bulls a Aston Martin po 72.

19:00 kvalifikace.

Výsledky

