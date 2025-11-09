ONLINE: Jede se Velká cena Brazílie. Norris brání čelo závodu i šampionátu, co déšť?

Sobotní sprint mu opět zvýšil šanci na titul. Norris jej totiž vyhrál, Verstappen dojel až čtvrtý a Piastri ho po bouračce vůbec nedokončil.
Do konce sezony zbývají čtyři závody, před Velkou cenou Brazílie má Norris na čele náskok devět bodů před týmovým kolegou Piastrim a 39 před čtyřnásobným šampionem z Nizozemska.
Ten si navíc celý víkend stěžuje na slabou rychlost svého monopostu, což nedokázal zvrátit ani v kvalifikaci. Vypadl totiž už v její první části, skončil až šestnáctý, do závodu startuje po výměně pohonné jednotky dokonce z boxů.
Nejednomu fandovi F1 ovšem naskočil scénář z minulého roku. I tehdy Verstappen startoval z hloubi pole, patřilo mu sedmnácté místo na startovním roštu.
Norris má navrch i v Brazílii. Zvýšil náskok na čele, Verstappen zpackal kvalifikaci
Za deštivých podmínek si ale proklestil cestu pořadím vzhůru a nakonec závod ještě s velkým náskokem vyhrál.
O šampionátu se prakticky rozhodlo, jak to bude tentokrát? A zamotá průběhem závodu zase nepříznivé počasí?