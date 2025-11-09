ONLINE: Jede se Velká cena Brazílie. Norris brání čelo závodu i šampionátu, co déšť?

Autor:
Sledujeme online   17:45
Sezona formule 1 pomalu spěje do finiše, jede se už 21. závod. Do Velké ceny Brazílie má nejlepší startovní pozici aktuální lídr světového šampionátu Lando Norris, jenž vyhrál sobotní kvalifikaci. Ohrozí ho kolega Oscar Piastri nebo snad z hloubi pole Max Verstappen? Sledujte dění v podrobné reportáži online.
Lando Norris na trati během sprintu Velké ceny Brazílie.

Lando Norris na trati během sprintu Velké ceny Brazílie. | foto: AP

Max Verstappen v garáži Red Bullu na okruhu v Brazílii.
Tři nejrychlejší muži sprintu v Brazílii: vítězný Lando Norris má po levici...
Usměvavý Lando Norris po vítězství ve sprintu v Brazílii.
Monoposty vyjíždí z první zatáčky ve sprintu v Brazílii.
8 fotografií

Sobotní sprint mu opět zvýšil šanci na titul. Norris jej totiž vyhrál, Verstappen dojel až čtvrtý a Piastri ho po bouračce vůbec nedokončil.

ONLINE: Velká cena Brazílie

Sledujte závod podrobně

Do konce sezony zbývají čtyři závody, před Velkou cenou Brazílie má Norris na čele náskok devět bodů před týmovým kolegou Piastrim a 39 před čtyřnásobným šampionem z Nizozemska.

Ten si navíc celý víkend stěžuje na slabou rychlost svého monopostu, což nedokázal zvrátit ani v kvalifikaci. Vypadl totiž už v její první části, skončil až šestnáctý, do závodu startuje po výměně pohonné jednotky dokonce z boxů.

Nejednomu fandovi F1 ovšem naskočil scénář z minulého roku. I tehdy Verstappen startoval z hloubi pole, patřilo mu sedmnácté místo na startovním roštu.

Norris má navrch i v Brazílii. Zvýšil náskok na čele, Verstappen zpackal kvalifikaci

Za deštivých podmínek si ale proklestil cestu pořadím vzhůru a nakonec závod ještě s velkým náskokem vyhrál.

O šampionátu se prakticky rozhodlo, jak to bude tentokrát? A zamotá průběhem závodu zase nepříznivé počasí?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Sokolov vs. Frýdek-M.Hokej - 21. kolo - 9. 11. 2025:Sokolov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.35
  • 3.70
  • 12.00
Finsko vs. ŠvédskoHokej - 3. kolo - 9. 11. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.50
  • 2.25
  • 3.00
Rayo Vallecano vs. Real MadridFotbal - 12. kolo - 9. 11. 2025:Rayo Vallecano vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 9.00
  • 1.60
  • 3.10
Dukla vs. Frýdek-MístekHázená - 9. kolo - 9. 11. 2025:Dukla vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě18:13
  • 1.01
  • 25.00
  • 35.00
Štrasburk vs. LilleFotbal - 12. kolo - 9. 11. 2025:Štrasburk vs. Lille //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.75
  • 3.60
  • 5.00
Manchester City vs. LiverpoolFotbal - 11. kolo - 9. 11. 2025:Manchester City vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.90
  • 3.70
  • 3.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

ONLINE: City ve šlágru hostí Liverpool, Haaland zahodil penaltu. Villa nadělovala

Sledujeme online
Erling Haaland neproměňuje penaltu v utkání s Liverpoolem.

Nedělní program anglické fotbalové ligy vrcholí duelem mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Čtyři výsledky už jsou známy, Aston Villa přejela Bournemouth 4:0, Newcastle padl na hřišti Brentfordu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  17:50

ONLINE: Jede se Velká cena Brazílie. Norris brání čelo závodu i šampionátu, co déšť?

Sledujeme online
Lando Norris na trati během sprintu Velké ceny Brazílie.

Sezona formule 1 pomalu spěje do finiše, jede se už 21. závod. Do Velké ceny Brazílie má nejlepší startovní pozici aktuální lídr světového šampionátu Lando Norris, jenž vyhrál sobotní kvalifikaci....

9. listopadu 2025  17:45

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Aktualizujeme
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že získali...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  17:39

ONLINE: Plzeň - Slavia, za hosty chytá Staněk, domácí i s Višinským v základu

Sledujeme online
Mojmír Chytil ze Slavie a Sampson Dweh z Plzně sledují balon.

Slávističtí fotbalisté se chtějí vrátit zpět do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola nastupují ve šlágru na hřišti plzeňské Viktorie, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online...

9. listopadu 2025  17:36

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Aktualizujeme
Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  17:36

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy...

9. listopadu 2025  17:25

Hlavně nebýt bez výhry! Češi v novém hávu zabrali. Dal bych i Spartu, žertoval Chlapík

Český útočník Filip Chlapík míří po vstřelené brance slavit ke střídačce.

„Asi nejlepší zápas turnaje.“ Z hodnocení nedělního výkonu českých hokejistů v podání tříbodového Filipa Chlapíka by šlo bez váhání vyškrtnout první slůvko. Národní tým do souboje se Švýcary vstoupil...

9. listopadu 2025  17:06

Hladíková dojela na ME v cyklokrosu šestá, Boroš čtrnáctý. Mezi muži vládl Aerts

Toon Aerts se raduje z vítězství na evropském šampionátu v cyklokrosu.

Mistrem Evropy v cyklokrosu se podruhé v kariéře stal Belgičan Toon Aerts. Jediný český účastník v kategorii elite Michael Boroš dojel v Middelkerke čtrnáctý. Kateřina Hladíková skončila v Belgii v...

9. listopadu 2025  16:42

Favorit na úvod nezaváhal. Alcaraz si na Turnaji mistrů poradil s de Minaurem

Carlos Alcaraz v akci na Turnaji mistrů.

Nejvýše nasazený Španěl Carlos Alcaraz vstoupil do tenisového Turnaje mistrů v Turíně vítězstvím nad Australanem Alexem de Minaurem 7:6, 6:2. Druhý hráč světového žebříčku uspěl i v pátém vzájemném...

9. listopadu 2025  16:23

Zbrojovka přezimuje první s náskokem pěti bodů, Vlašim roznesla Ústí sedmi góly

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky zvítězili v 16. kole druhé ligy na hřišti sparťanského B-týmu 3:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka bodovali v soutěži podesáté za sebou a přezimují na prvním místě s...

9. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  16:16

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Fotka se šéfkou? Ne. Mistryně Rybakinová se vzbouřila kvůli trestu pro kouče

Jelena Rybakinová z Kazachstánu po triumfu na Turnaji mistryň.

Naprosto fantastické představení Jeleny Rybakinové na Turnaji mistryň v Rijádu vyvrcholilo v sobotním finále, v němž po brilantním výkonu zdolala světovou jedničku Arynu Sabalenkovou 6:3, 7:6. Ani...

9. listopadu 2025  15:31

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.