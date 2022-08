ONLINE: Velká cena Belgie. Sainz v čele, Verstappen i Leclerc startují zezadu

Sobotní kvalifikaci ovládl Verstappen, který dojel před druhým Carlosem Sainzem o více než šest desetin. Krátce v závěsu následovali Sergio Pérez a Leclerc.

ONLINE: Velká cena Belgie Sledujte závod v podrobné reportáži

V kvalifikacích obvykle vítězily vozy Ferrari, tentokrát ne.

„Máme jistý závodní potenciál, protože jsme se na kvalifikaci nepřipravovali tak, jako obvykle,“ míní Leclerc.

„Ale když se podíváte na ztrátu na Maxe, je trochu znepokojující. Jsou celý víkend extrémně rychlí a my úplně nemůžeme přijít na to proč. Pokusíme se o náš nejlepší výkon, ale zřejmě našli něco, co my ne,“ přiznává Leclerc.

Kvůli penalizacím ale nakonec patří první řada na startu Velké ceny Belgie dvojici Sainz - Pérez.

Kromě zmíněného dua k výměně částí motoru sáhli také Lando Norris, Esteban Ocon, Júki Cunoda, Čou Kuan-jü, Valtteri Bottas a Mick Schumacher.

I proto odstartuje ze třetí pozice Fernando Alonso ve vozu Alpine, kterého následují oba jezdci Mercedes. Tvrdá obrana čeká na Alexandra Albona, jenž se probojoval do třetí kvalifikace a po trestech se posunul až na šesté místo.