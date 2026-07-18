Kvalifikace F1 v Belgii patřila Antonellimu, Verstappenovi pomáhal i týmový kolega

Antonelli vybojoval šestou pole position v sezoně i kariéře. Z první příčky odstartoval také před dvěma týdny v Británii, kde ale skončil i vinou technických potíží až patnáctý.
Rodák z Boloni zaútočí v nedělním závodě na šesté vítězství v sezoně. Jezdci Mercedesu ovládli i desátou letošní kvalifikaci.
„Je skvělé být na pole position. Nebylo to úplně jednoduché, podmínky na trati se hodně měnily. Každým kolem jsme se ale zlepšovali,“ řekl před televizními kamerami Antonelli.
„Poslední kolo bylo dobré, hodně jsem se zlepšil hlavně ve druhém sektoru. Ještě se sice dalo někde získat, ale jsem spokojený. Zítra nás čeká úplně jiný den a tím, že vedle mě startuje Max, bude důležité dobře odstartovat a být v páté zatáčce vepředu,“ dodal.
Druhému Verstappenovi pomohla i asistence týmového kolegy Isacka Hadjara, který se mu snažil pomoci tzv. vzduchovým pytlem. Čtyřnásobný mistr světa na první letošní pole position dál čeká.
Hadjar is giving Verstappen a tow in the opening Q3 run 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/pozZ7YWG6P— Formula 1 (@F1) July 18, 2026
„Pomoc od Isacka mi určitě prospěla. Jinak bych tady nestál a byl bych třeba šestý nebo tak,“ řekl Verstappen. „Zítra se budu určitě hodně dívat do zrcátek kolem sebe, auto bylo zatím celý víkend slušné. Samozřejmě nejsme na úrovni Kimiho, ale jsme rádi, že jsme v první řadě a jak jsme to zvládli jako tým.“
Třetí byl Norris, který bdržel již v pátek penalizaci deseti míst kvůli dalšímu nasazení nové elektroniky pohonné jednotky nad rámec povolených tří. Poté, co trest za výměnu komponentů dostal také dnes desátý Hadjar, vyjede Norris z 12. místa.
„Žádné změny jsme nedělali, na téhle trati jsme prostě jen o něco rychlejší. Je hezké tady stát, ale zároveň není příjemné, že zítra klesnu o deset míst. Je to škoda, protože by bylo fajn s těmito kluky trochu zabojovat. Dělali jsme ale, co se dalo,“ uvedl Norris.
Na třetí příčku se posune další pilot Mercedesu a druhý muž průběžného pořadí šampionátu George Russell, který ztrácí na Antonelliho 25 bodů. Za Britem dojeli jezdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Nedělní hlavní závod odstartuje v Belgii v 15:00.
Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Belgie F1
1. Antonelli (It./Mercedes) 1:44,361, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,317, 3. Norris (Brit./McLaren) -0,440, 4. Russell (Brit./Mercedes) -0,508, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,532, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,534.