F1 ONLINE: Safety car promíchal v Belgii pořadím, Antonelli stíhá lídra Leclerca

Antonelli vybojoval šestou pole position v sezoně i kariéře. Z první příčky odstartoval také před dvěma týdny v Británii, kde ale skončil i vinou technických potíží až patnáctý.
Devatenáctiletý Ital porazil Maxe Verstappena z Red Bullu o 317 tisícin sekundy.
Třetí byl úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, který však kvůli trestu za nasazení nové elektroniky pohonné jednotky odstartuje až ze 12. místa.
Na třetí příčku se posunul další pilot Mercedesu a druhý muž průběžného pořadí šampionátu George Russell, který ztrácí na Antonelliho 25 bodů. Za Britem dokončili v boji s časomírou jezdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.
Jak závod dopadne?