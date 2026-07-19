F1 ONLINE: Safety car promíchal v Belgii pořadím, Antonelli stíhá lídra Leclerca

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Sledujeme online   14:30aktualizováno  15:55
Charles Leclerc ve Velké ceně Belgie formule 1.

Charles Leclerc ve Velké ceně Belgie formule 1. | foto: AP

Andrea Kimi Antonelli ve Velké ceně Belgie formule 1.
Charles Leclerc ve Velké ceně Belgie formule 1.
George Russel havaruje po kolizi s Lewisem Hamiltonem ve Velké ceně Belgie...
Max Verstappen ve Velké ceně Belgie formule 1.
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Lídr mistrovství světa formule 1 Andrea Kimi Antonelli ovládl na okruhu v belgickém Spa-Francorchamps sobotní kvalifikaci a v nedělním závodě se chce vrátit na vítěznou vlnu. Musí si však hlídat záda, soupeři v čele s Maxem Verstappenem budou blízko a předjíždění zde není nereálné. Závod startuje v 15 hodin, sledovat jej můžete v podrobné online reportáži.

Antonelli vybojoval šestou pole position v sezoně i kariéře. Z první příčky odstartoval také před dvěma týdny v Británii, kde ale skončil i vinou technických potíží až patnáctý.

Devatenáctiletý Ital porazil Maxe Verstappena z Red Bullu o 317 tisícin sekundy.

Třetí byl úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu, který však kvůli trestu za nasazení nové elektroniky pohonné jednotky odstartuje až ze 12. místa.

Na třetí příčku se posunul další pilot Mercedesu a druhý muž průběžného pořadí šampionátu George Russell, který ztrácí na Antonelliho 25 bodů. Za Britem dokončili v boji s časomírou jezdci Ferrari Charles Leclerc a Lewis Hamilton.

Jak závod dopadne?

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MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Krejčíková vs. SakkariováTenis - Dvouhra - finále - 19. 7. 2026:Krejčíková vs. Sakkariová //www.idnes.cz/sport
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F1 ONLINE: Safety car promíchal v Belgii pořadím, Antonelli stíhá lídra Leclerca

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Lídr mistrovství světa formule 1 Andrea Kimi Antonelli ovládl na okruhu v belgickém Spa-Francorchamps sobotní kvalifikaci a v nedělním závodě se chce vrátit na vítěznou vlnu. Musí si však hlídat...

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