Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří do Belgie. Na legendárním okruhu Circuit de Spa-Francorchamps čekají i známe zatáčky Eau Rouge a Raidillon. Jezdcům často komplikuje snahu proměnlivé a...

Do historie se zapsal jako kapitán zlaté generace, teď je olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa Robert Reichel jedním z vůdců skupiny, která zachraňuje hokej v Litvínově. „Situace není dobrá,...

Bude to už jeho třinácté východomoravské derby, poprvé v něm ale Jan Kalabiška oblékne dres zlínských fotbalistů. „Kdyby mi to někdo řekl před rokem, nevěřil bych mu,“ přiznává dlouholetá opora...

Novák, Král, Šumpík. Učte se ta jména. Mohou být českou budoucností na Tour

Roman Kreuziger už v patnácti letech odešel do Švýcarska. Ve stejném věku pro změnu do Itálie zamířil Mathias Vacek. Pavel Bittner už v sedmnácti závodil v Nizozemsku. Do stejných zemí se vydali i...