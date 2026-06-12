Program Velké ceny Barcelony – Katalánska 2026
První z netradičně dvou letošních španělských zastávek je v katalánské Barceloně, kde už se F1 jezdí od roku 1991. Samotný program začíná v pátek 12. června dvěma tréninky, pokračuje sobotní kvalifikací a v neděli už uvidíme samotný závod. Jeho zahájení je naplánováno na třetí hodinu odpolední.
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|12. 6.
|13:30
|1. trénink
|Pátek
|12. 6.
|17:00
|2. trénink
|Sobota
|13. 6.
|12:30
|3. trénink
|Sobota
|13. 6.
|16:00
|kvalifikace
|Neděle
|14. 6.
|15:00
|závod
Okruh F1 v Barceloně: Circuit de Catalunya
Velká cena Španělska se koná už více než 100 let, v minulosti se ale hned několikrát změnila destinace. Okruh Circuit de Catalunya byl otevřen až v roce 1991 a přesně od této chvíle se zde jezdí bez jediné přestávky.
Kromě Formulí slouží trať i pro MotoGP, evropskou sérii Le Mans a další podniky. Jezdily zde i superbiky a během letní olympiády 1992 tady začínala i končila cyklistická týmová časovka.
- otevřen: 1991
- délka: 4,657 km
- zatáčky: 6 levotočivých, 8 pravotočivých
- kapacita: 140 700 fanoušků
- rekord kola pro F1: 1:15,743 (Piastri v roce 2025)
Kde sledovat GP Barcelony – Katalánska živě
Velkou cenu Barcelony - Katalánska můžete sledovat na kanálu Nova Sport 5, který je dostupný u poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
- Pecka TV
Případně lze zakoupit přístup k F1 TV, kde ceny startují už od 3,99 € za měsíc.
Přehled vítězů Formule 1 v Katalánsku
Katalánský okruh patří k těm, kde se v minulosti skvěle dařilo například Lewisi Hamiltonovi – stejně jako Michael Schumacher tady triumfoval celkem 6×, v letech 2017 až 2021 pětkrát v řadě. S mírným odstupem je pak Max Verstappen, které odsud má čtyři trofeje.
Obhájcem loňského prvenství je ale někdo jiný, konkrétně Oscar Piastri. Tento úspěch by na svém McLarenu jistě rád zopakoval.
|
Velkou cenu Španělska F1 ovládl Piastri, potrestaný Verstappen skončil desátý
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2025
|Oscar Piastri
|McLaren
|2024
|Max Verstappen
|Red Bull
|2023
|Max Verstappen
|Red Bull
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull
|2021
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2020
|Lewis Hamilton
|Mercedes