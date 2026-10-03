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Verstappen poprvé v sezoně ovládl kvalifikaci. V Sepangu předčil Hamiltona

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  11:42aktualizováno  12:33

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Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu. | foto: AP

Kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu formule 1 v Malajsii ovládl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu. Čtyřnásobný mistr světa porazil na trati v Sepangu o 298 tisícin sekundy Lewise Hamiltona z Ferrari.

Třetí byl Isack Hadjar, který však kvůli nasazení nové pohonné jednotky klesne na startu o pět příček. Na jeho místo se posune v sobotu čtvrtý lídr šampionátu Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.

Verstappen, který ve středu oslavil 29. narozeniny, získal první pole position v sezoně a 49. v kariéře. Z první příčky odstartuje poprvé od loňské Velké ceny Abú Zabí. Rodák z Hasseltu zaútočí na premiérové vítězství v sezoně a 72. v kariéře.

V Malajsii může triumfovat podruhé. Vyhrál zde také poslední závod, který se konal v roce 2017. Poté podnik kvůli odlivu diváků a poklesu příjmů z kalendáře vypadl.

Max Verstappen slaví výhru v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu.

„Je to fantastické. Snažili jsme se ve spoustě závodů získat pole position a někdy jsme byli blízko. Konečně se nám to podařilo. Je to skvělé o to víc, když si uvědomím, kde jsme tuhle sezonu začínali,“ řekl před televizními kamerami Verstappen. „Za tento výsledek jsem šťastný a pokusíme se vyhrát i hlavní závod. Když startujete první, nemůžete mít ani jiný cíl,“ dodal.

Závod v Malajsii je náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela stejně jako závod v Saúdské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu USA a Izraele s Íránem. Závod se koná pod názvem „Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia“.

Verstappen potvrdil v kvalifikaci formu z předchozích tréninků, v nichž zajel jednou nejrychlejší čas a jednou byl druhý. Nyní vyhrál v čase 1:35,130, jehož dosáhl v závěrečné fázi třetí části kvalifikace.

Max Verstappen v kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu.

Spokojený byl i druhý Hamilton: „Udělali jsme během víkendu spoustu změn. Auto hodně klouže a pneumatiky se přehřívají. Udělali jsme před kvalifikací ještě jednu úpravu a trefili jsme to. Být tři desetiny sekundy za Maxem je fantastické. Jsem určitě spokojenější, kde jsme teď.“

Dařilo se také jeho Hadjarovi, skončil třetí se ztrátou 428 tisícin. Francouz však kvůli penalizaci za nasazení nové pohonné jednotky odstartuje nakonec osmý.

„Auto je od minulého týdne velmi dobré. Je to velmi příjemné bojovat o první trojku, a to i přesto, že to nebyla má nejlepší kvalifikace. Škoda penalizace, protože jsme na téhle trati velmi rychlí,“ podotkl Hadjar.

Na třetí příčku se posunul Antonelli, který může zvýšit náskok v čele mistrovství světa. Zatím vede o 66 bodů před týmovým kolegou Georgem Russellem. Ten odstartuje ze sedmého místa.

Nedělní hlavní závod začne v 9.00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Bahrajnu v Malajsii

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sepangu

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:35,130, 2. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,298, 3. Hadjar (Fr./Red Bull) -0,428, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,501, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,536, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,627.
Pozn.: Hadjar klesne kvůli penalizaci za nasazení nové pohonné jednotky o pět míst.

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