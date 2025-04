„Nikdy nelituj zestárnutí. Je to privilegium, které je mnohým odepřeno,“ říká nápis na náhrobku Rollanda Foxe, který zemřel v roce 2016. V osmdesáti letech. Jeho syn takové štěstí neměl. Rakovina mu...

Na Spartě skoro dvanáct tisíc diváků. Na Slavii přes třináct. Na Bohemians téměř vyprodáno. Jen v Jablonci klasicky kolem tří tisíc, ale tam by možná víc lidí nedorazilo, ani kdyby přijela Barcelona....

V pátečních zápasech hokejové NHL se z Čechů prosadil jen útočník Ondřej Palát, jenž v 7. minutě zvyšoval vedení New Jersey na 2:0. Hosté z Pittsburghu ovšem v dalším průběhu sérií čtyř branek...

Sice se pohybuje spíše v pozadí, ale už třináct let pomáhá tvořit české úspěchy v kolektivní soutěži tenistek. Trenér David Kunst v reprezentaci zažil několik generací a mnoho hráček, po celou dobu...

Hokejové mistrovství světa žen zavítalo do Českých Budějovic. Odstartovalo 9. dubna, skončí 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítá Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. Jaký je systém turnaje,...

Zvládli jsme to bezpečně, cení si Řepík. Teď musíme vyndat áčkový zápas

Takhle nějak si to představoval. Michal Řepík pomohl vrátit semifinálovou sérii hokejové extraligy z Brna do Prahy k sedmému zápasu. Sparťané uspěli na ledě Komety 3:0 a vcelku obtížně hledali, co se...