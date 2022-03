Jak porazit Verstappena. Vítězný Leclerc vysvětlil taktiku Ferrari

Na okruhu v Bahrajnu jsou celkem tři DRS zóny, které dovolují jezdci v závěsu otevřít pláty zadního křídla a získat na rovince vyšší rychlost než jeho soupeři vpředu. V těch prvních dvou, na cílové rovince a na té před čtvrtou zatáčkou, je předjíždění nejsnazší.

Už v minulých letech mohli diváci vidět, jak si na dvou po sobě následujících úsecích jezdci měnili pořadí zpět a s letošními vozy, které umožňují jízdu v těsnějším závěsu, to mělo být ještě jednodušší. Přesně s tím Ferrari a Leclerc kalkulovali.

Když se v 16. kole závodu vrátil čtyřiadvacetiletý Monačan na trať těsně před svým sokem z Red Bullu, nesnažil se ho za každou cenu blokovat v úvodní šikaně. Zadržet ho na cílové rovince. Ne, počítal s tím, že se dostane za něj, a díky tomu získá možnost předjíždět o čtyři zatáčky později.

„Bylo potřeba, abych do první šikany brzdil o něco dřív. Díky tomu jsem mohl získat DRS před čtvrtou zatáčkou. Stačilo, když jsem potom jel těsně za ním a nechyboval na výjezdech, na další rovince jsem měl jasnou převahu. Někomu to samozřejmě může přijít riskantní, ale fungovalo to dobře. A hned třikrát,“ popisoval šťastný Leclerc, který čekal na vítězství od roku 2019, kdy triumfoval v Belgii a Itálii.

Na televizní obrazovce vypadal souboj báječně - Verstappen se prohnal kolem rudého stroje, jeho fanoušci na tribunách slavili vedení, jenomže to pokaždé trvalo pouze pár sekund. Jednou, podruhé, Leclerc si bezpečně bral první místo zpět.

Naštvaný Verstappen tušil, že potřebuje v úvodní zatáčce získat větší odstup a napotřetí už útok nezvládl - zabrzdil příliš pozdě, skoro vylétl z dráhy a poničil si pneumatiky. Leclerc si tím zajistil vedení minimálně do další zastávky v boxech. A jak se ukázalo později, až do cíle.

Max Verstappen z Red Bullu mluví s Carlosem Sainzem z Ferrari po kvalifikaci na Velkou cenu Bahrajnu.

„Samozřejmě, rizika tam byla. Dost jsem bojoval s energií (formule 1 při jízdě dobíjí baterie, které pohánějí elektromotor, a jezdec si musí hlídat, aby je neměl nikdy zcela vybité a mohl koně navíc využít v kritických okamžicích v každém kole), ale po jeho třetím pokusu jsem se srovnal a poté už mohl budovat náskok,“ dodal současný lídr šampionátu.

Charles Leclerc by vyhrál, i kdyby se motory vozů red bullu těsně před cílem nerozsypaly. Převaha strojů z Maranella byla v Bahrajnu obrovská, mezi Mercedesem a Red Bullem nebyl loni takový výkonnostní rozdíl. Srovnat se to dá snad jen s úplným závěrem sezony, kdy Hamilton s přestavěným motorem nebyl k poražení. Vzpomínáte si, jak v Brazílii Hamilton doslova letěl? Po dvojité penalizaci se drápal ze zadních pozic, přesto dokázal předjíždět jednoho soupeře za druhým a velkou překážkou pro něj nebyl ani lídr Verstappen.

Není nemožné, že by si podobně nyní dokázal počínat někdo z jezdců Ferrari. Leclerc měl závod zcela pod kontrolou, možná nejezdil daleko od red bullů, šetřil pneumatiky, ale jakmile Verstappen zkusil zabrat, tým mu dal větší výkon a snadno mu poodjel. Monačan si připsal bod i za nejrychlejší kolo závodu, které bylo o téměř vteřinu rychlejší než nejlepší kolo Verstappena! Třetí v cíli Hamilton na něj v této statistice ukazující absolutní rychlost monopostu ztratil dokonce více než sekundu a půl. Rudé stroje z Maranella výkonnostně odskočily zbytku startovního pole.

„Poslední dva roky byly nesmírně náročné,“ vzpomněl Leclerc na sezony 2020 a 2021, kdy Ferrari, zpomalené vynuceným přiškrcením výkonu motoru, na nejlepší nemělo. Porušení předpisů v sezoně 2019 vyšlo tým draho, od té doby však svou pohonnou jednotku od základu přestavěl a momentálně je při dodržení všech parametrů dokonce o něco lepší než konkurenční agregáty. „Jsem dokonale šťastný, naši kluci odvedli fantastickou práci, postavili úžasné auto. Auto, ve které jsem ani nedoufal,“ pokračoval Leclerc na tiskové konferenci po závodě.

Ve Ferrari nikdo ani na chvíli nezapochyboval. Snad jen deset kol před cílem, kdy kvůli hořícímu monopostu AlphaTauri vjel na dráhu zpomalovací vůz, hrozilo drama. Rozestupy mezi jezdci zmizely a Leclerc měl náhle celou tlupu soupeřů těsně za křídlem svého monopostu.

„Když vyjel safety car, málem jsem na boxové zídce dostal infarkt. Všechny propočty byly rázem zbytečné,“ popisoval šéf stáje Mattia Binotto pro Sky Sports. Leclerc totiž nezajel spolu s Verstappenem potřetí do boxů a zůstal na dráze. Inženýři spočítali, že už nemůže ani s novými gumami do cíle Leclerca předjet. „Nakonec jsme měli vlastně štěstí, mohli jsme přezout pneumatiky vlastně zadarmo při safety car,“ dodal italský manažer.

Sezona s rekordními 23 závody pokračuje už tento týden Velkou cenou Saúdské Arábie v Džiddě. A po Bahrajnu je jasné, že to bude hlavně honička na Ferrari.