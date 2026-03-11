Sezona 2026 se měla počtem závodů zapsat mezi rekordní, piloti měli navštívit 24 míst, ovšem nakonec jich možná bude o dvě méně.
Může za to válka mezi Íránem, Izraelem a Spojenými státy, jež začala na konci února a následně se rozšířila i do dalších států. Výbuchy zněly těsně kolem dějišť okruhů pro formuli 1, třeba jen pár kilometrů od toho v Bahrajnu.
Krátce poté ještě F1 vydala poněkud neurčité prohlášení: „Naše první tři závody jsou v Austrálii, Číně a Japonsku – tedy ne na Blízkém východě, tam se mají konat až za několik týdnů. Jako obvykle však takovou situaci podrobně monitorujeme.“
Přičemž prezident formule 1 Stefano Domenicali přidal: „Zatím nechceme vydávat žádná finální stanoviska, protože se věci vyvíjejí a my stále máme čas. V první řadě je ale pro nás důležitá bezpečnost všech lidí.
V Bahrajnu se má závodit 12. dubna, v Saúdské Arábii o týden později, loni na obou okruzích slavil Oscar Piastri z McLarenu.
Podle vícero zahraničních zdrojů se ale ani jedna Velká cena neuskuteční.
„Vypadá to, že Bahrajn i Saúdská Arábie budou v této sezoně vyřazeny z kalendáře. Bylo mi řečeno, že definitivní rozhodnutí padne v příštích několika týdnech a že v současné době nebude žádná z tratí nahrazena ani přeřazena,“ napsal Jonathan McEvoy z britského Daily Mail.
Server Sky Sports pak specifikoval, že my mělo být jasno do 20. března. A shoduje se také s informací, že ani jeden ze závodů nenahradí jiné, byť se původně mluvilo například o portugalském Portimau nebo italské Imole, které v této sezoně chybí.
Avšak pro naplánování obou těchto nových Velkých cen už v dubnu nezbývá dostatek času.
Pokud tedy k vyškrtnutí opravdu dojde, jezdce čeká dlouhá pauza. Žádné jiné závody se totiž v dubnu nekonají, piloti by tak naposledy jeli 29. března v Japonsku a poté až 3. května v americkém Miami.
Jednalo by se o týden delší přestávku, než je ta oficiální letní, jež trvá mezi Velkou cenou Maďarska a Belgie 28 dní.