Nefunkční volant, motor bez paliva a zablokovaná kola. Proč Red Bull selhal

Když Pierre Gasly musel kvůli rozsáhlému požáru odstavit svůj vůz jedenáct kol před koncem, Red Bull dostával druhou šanci na dostižení konkurentů ve Ferrari.

Charles Leclerc vedl před Verstappenem, na třetího Carlose Sainze tlačil Pérez. Safety car smazal rozestupy a měla začít stíhací jízda. Ta se ovšem změnila v totální fiasko.

Leclerc začal Verstappenovi ujíždět, Holanďan si navíc stěžoval na funkčnost volantu a hlásil také problémy s přidaným výkonem.

Tři kola před koncem Sainz využil systému DRS a Verstappena bez problémů předjel. Mistr světa měl bojovat s Leclercem o vítězství, avšak nakonec z toho nebylo ani třetí místo.

Před poslední zatáčkou v témže kole se totiž začal prudce propadat pořadím a musel svůj vůz odstavit.

„S volantem nebylo lehké manévrovat, neměl jsem v něm vůbec cit. Nebyl jenom těžký, mnohdy mi přišlo, že v některých pozicích zůstal nehybný,“ vysvětloval Verstappen po závodě.

„Ale samozřejmě ten větší problém přišel o něco později. Zdálo se mi, že do motoru vůbec neproudí palivo, takže se vše začalo postupně vypínat,“ domníval se.

Po odstoupení Verstappena se Pérez posunul na pódiové pozice. Čekala ho ale obtížná obrana před dotírajícím se Lewisem Hamiltonem. Jak ale ukázala Velká cena Abú Dhabí, Mexičan bránit nejúspěšnějšího jezdce historie zvládá.

I tentokrát Hamiltona před sebe nepouštěl, nicméně i od něj si museli inženýři v garáži poslechnout nemilou informaci. „Ztrácím výkon,“ hlásil.

Hugh Bird, závodní inženýr Péreze, si přál, aby jezdec zvládl dojet do cíle. Sám mu připomenul, že ho čekají jen poslední dvě kola.

Pérez vjel do posledního, v něm však nezvládl ani první zatáčku. Zablokovala se mu zadní kola, dostal smyk a zůstal stát. I pro něj první Velká cena sezony skončila ještě před cílem.

„Vypadá to, že jde o stejný problém, který postihl také Maxe,“ myslel si v rozhovoru po závodě Pérez.

„Oba jsme tlačili na Ferrari, měli jsme pódium v kapse. Bohužel nás potkali tyto problémy,“ smutnil.

„Snažil jsem se v souboji s Leclercem tolik neriskovat, je důležité odnést si z prvního závodu hodně bodů,“ mínil Verstappen. „Checo (Pérez) byl čtvrtý, já jel na osmnáct bodů, což by byl stále velmi dobrý výsledek. Rychlost máme, to není problém, ale musíme přijít na to, co nás vyřadilo ze závodu, a snažit se vylepšit naše vozy,“ pokračoval.

Tři ze čtyř monopostů podporované motory Honda závod nedokončily, malou náplastí může být solidní výkon Júkiho Cunody, který se posunul z šestnáctého místa na osmé.

A Red Bull nemá příliš času na vyřešení problému. Další Velká cena je na programu hned následující víkend. Jede se v Saúdské Arábii.