Piastri a Leclerc v Ázerbájdžánu havarovali, kvalifikaci vyhrál Verstappen

  17:15aktualizováno  17:20
Kvalifikaci na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál po rekordních šesti červených vlajkách úřadující mistr světa Max Verstappen z Red Bullu. Nizozemský jezdec a čtyřnásobný světový šampion byl po dramatickém průběhu o 478 tisícin sekundy rychlejší než překvapivě druhý Španěl Carlos Sainz z Williamsu. Třetí skončil Novozélanďan Liam Lawson z Racing Bulls.
Charles Leclerc v Baku po havárii opouští formuli.

Oscar Piastri během kvalifikace v Baku.
Liam Lawson během kvalifikace na Velkou cenu Ázerbajdžánu.
Soustředěný Max Verstappen.
Kvalifikace, která finišovala za drobného mrholení, nevyšla pilotům vedoucího McLarenu. Lídr šampionátu Australan Oscar Piastri v závěrečné části havaroval a obsadil deváté místo. Jeho hlavní konkurent v boji o titul a týmový kolega Brit Lando Norris skončil jen o dvě příčky před ním.

Neuspěli ani jezdci Ferrari. Do zdi narazil v poslední části kvalifikace také Monačan Charles Leclerc, který nevyužil šanci vybojovat v Baku pátou pole position za sebou. Druhý jezdec italského týmu Lewis Hamilton se mezi nejlepší desítku neprobojoval a obsadil 12. místo.

Velká cena Ázerbájdžánu formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Sedmadvacetiletý Verstappen vybojoval letošní šestou pole position a 46. v kariéře. Na městském okruhu v Baku vyhrál kvalifikaci poprvé. Při závěrečném pokusu uspěl i navzdory mrholení. Rodák z Hasseltu zaútočí na 67. vítězství v kariéře a druhé za sebou. Před dvěma týdny triumfoval v Itálii.

„Byla to dlouhá kvalifikace s řadou červených vlajek. Bylo těžké poskládat celé kolo. V posledním okruhu to tam prostě musíte poslat. Neměl jsem už kvůli těm červeným vlajkám nejlepší pneumatiky,“ řekl před televizními kamerami Verstappen.

Změny počasí využil Sainz, který stihl zajet rychlý čas v úvodu poslední části kvalifikace na sušší trati. Jeho čas pokořil později jen Verstappen. „Jsem moc spokojený. Dnešní kvalifikaci jsme zvládli na jedničku. Vždy jsme byli ve správný čas na správných pneumatikách a zajeli jsme několik velmi silných kol. V závodě do toho dám vše, abych získal své první pódium ve Williamsu,“ uvedl Sainz.

Carlos Sainz na okruhu v Baku.

Naopak Norris nevyužil v závěrečné části absence Piastriho a po kontaktu se zdí dokončil na sedmém místě. Piloti McLarenu si zkomplikovali snahu zajistit v neděli v předstihu triumf v Poháru konstruktérů.

„Nevím, kolik jsem tam (kontaktem se zdí) ztratil. Možná šlo o dvě desetiny, takže mě to stálo asi pár míst. Určitě jsem ale nepřišel o 1,1 sekundy, které jsem pak zaostal za Maxem. Byla to asi má chyba, stejně jako asi nebylo dobré vyjet z boxů jako první,“ podotkl Norris.

Vedle Piastriho a Leclerca způsobili dnes vyvěšení červených vlajek také Brit Oliver Bearman, Francouz Pierre Gasly, Němec Nico Hülkenberg a Alexander Albon z Thajska. Kvalifikace trvala bezmála dvě hodiny.

Nedělní závod odstartuje v Baku ve 13:00 SELČ.

Kvalifikace na Velkou cenu Ázerbájdžánu

závod MS vozů formule 1 v Baku

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:41,117, 2. Sainz (Šp./Williams) -0,478, 3. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,590, 4. Antonelli (It./Mercedes) -0,600, 5. Russell (Brit./Mercedes) -0,953, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -1,026

