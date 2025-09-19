Zajímavosti před Velkou cenou Ázerbájdžánu F1:
- První závod formule 1 v Baku se uskutečnil v roce 2016 jako Evropská Grand Prix. Od roku 2017 se zde pravidelně koná Velká cena Ázerbájdžánu.
- Okruh v Baku má délku 6,003 km, závod zahrnuje 51 kol, celková vzdálenost činí 306,049 km.
- Rekord trati drží Charles Leclerc – v roce 2019 zajel kolo za 1:43,009.
- Rekordní čas v kvalifikaci zajel také Charles Leclerc v roce 2023 a dosáhl času 1:40,203.
- Nejvíce vítězství v Baku má Sergio Pérez. Uspěl zde dvakrát.
- Charakteristika okruhu v Baku: Kombinace úzkých historických uliček kolem starého města s moderními širokými bulváry u Kaspického moře. Někdy se o něm hovoří jako o „Monaku s vyšší rychlostí“ – spojuje prestiž městského závodu s extrémními rychlostmi.
Program Velké ceny Ázerbájdžánu F1 2025:
|Den
|Datum
|Čas
|Událost
|Výsledky
|Pátek
|19. září
|10:30
|první trénink
|Pátek
|19. září
|14:00
|druhý trénink
|Sobota
|20. září
|10:30
|třetí trénink
|Sobota
|20. září
|14:00
|kvalifikace
|Neděle
|21. září
|13:00
|hlavní závod
Vítězové předchozích ročníků GP Ázerbájdžánu:
|Rok
|Jezdec
|Konstruktér
|2024
|Oscar Piastri
|McLaren - Mercedes
|2023
|Sergio Pérez
|Red Bull - Honda RBPT
|2022
|Max Verstappen
|Red Bull - RBPT
|2021
|Sergio Pérez
|Red Bull - Honda
|2020
|Nejelo se
|2019
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|2018
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|2017
|Daniel Ricciardo
|Red Bull - TAG Heuer
Kde sledovat Velkou cenu Ázerbájdžánu F1:
Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
- Oneplay
Jak vidí Velkou cenu Ázerbájdžánu sázkové kanceláře?
Bookmakeři čekají v Baku napínavý závod. Na triumf lehce favorizují jezdce McLarenu, ale Max Verstappen má kurz v podobné hladině. Za nimi nenápadně vykukuje Charles Leclerc s kurzem 7,7.
|Jezdec (tým)
|Kurz na vítězství
|Oscar Piastri (McLaren)
|2,75
|Lando Norris (McLaren)
|3
|Max Verstappen (Red Bull)
|3,5
|Charles Leclerc (Ferrari)
|7,7
|Lewis Hamilton (Ferrari)
|17
|George Russell (Mercedes)
|22
* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.
Jak dopadla Velká cena Ázerbájdžánu loni?
Loňskou Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál Oscar Piastri z McLarenu, který v závěru odrážel útoky monackého pilota Charlese Leclerca. Třetí místo bral George Russell z Mercedesu, jenž využil kolize Carlose Sainze a Sergia Péreze. Závod se dojel v režimu virtuálního safety caru.