Další zastávka mistrovství světa formule 1 míří na fascinující městský okruh v Baku. Velká cena Ázerbájdžánu se koná od 19. do 21. září 2025. Jezdci se budou prohánět po 6,003 km dlouhé trati s 20 zatáčkami, který kombinuje úzké uličky historického města s širokými rovinkami podél pobřeží. V přehledném textu najdete program závodů, zajímavosti i kde můžete klání sledovat živě.

Oscar Piastri z McLarenu během Velké ceny Ázerbájdžánu formule 1. | foto: AP

Zajímavosti před Velkou cenou Ázerbájdžánu F1:

  • První závod formule 1 v Baku se uskutečnil v roce 2016 jako Evropská Grand Prix. Od roku 2017 se zde pravidelně koná Velká cena Ázerbájdžánu.
  • Okruh v Baku má délku 6,003 km, závod zahrnuje 51 kol, celková vzdálenost činí 306,049 km.
  • Rekord trati drží Charles Leclerc – v roce 2019 zajel kolo za 1:43,009.
  • Rekordní čas v kvalifikaci zajel také Charles Leclerc v roce 2023 a dosáhl času 1:40,203.
  • Nejvíce vítězství v Baku má Sergio Pérez. Uspěl zde dvakrát.
  • Charakteristika okruhu v Baku: Kombinace úzkých historických uliček kolem starého města s moderními širokými bulváry u Kaspického moře. Někdy se o něm hovoří jako o „Monaku s vyšší rychlostí“ – spojuje prestiž městského závodu s extrémními rychlostmi.

Program Velké ceny Ázerbájdžánu F1 2025:

DenDatumČasUdálostVýsledky
Pátek19. září10:30první trénink
Pátek19. září14:00druhý trénink
Sobota20. září10:30třetí trénink
Sobota20. září14:00kvalifikace
Neděle21. září13:00hlavní závod

Vítězové předchozích ročníků GP Ázerbájdžánu:

RokJezdecKonstruktér
2024Oscar PiastriMcLaren - Mercedes
2023Sergio PérezRed Bull - Honda RBPT
2022Max VerstappenRed Bull - RBPT
2021Sergio PérezRed Bull - Honda
2020Nejelo se
2019Valtteri BottasMercedes
2018Lewis HamiltonMercedes
2017Daniel RicciardoRed Bull - TAG Heuer

Kde sledovat Velkou cenu Ázerbájdžánu F1:

Přímý přenos závodu vysílá Nova Sport 5. Sledovat můžete nejen hlavní závod, ale i tréninky a kvalifikaci. Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink
  • Oneplay

Jak vidí Velkou cenu Ázerbájdžánu sázkové kanceláře?

Bookmakeři čekají v Baku napínavý závod. Na triumf lehce favorizují jezdce McLarenu, ale Max Verstappen má kurz v podobné hladině. Za nimi nenápadně vykukuje Charles Leclerc s kurzem 7,7.

Jezdec (tým)Kurz na vítězství
Oscar Piastri (McLaren)2,75
Lando Norris (McLaren)3
Max Verstappen (Red Bull)3,5
Charles Leclerc (Ferrari)7,7
Lewis Hamilton (Ferrari) 17
George Russell (Mercedes)22

* V tabulce jsou největší favorité, kurzy jsou od sázkové kanceláře Tipsport.

Jak dopadla Velká cena Ázerbájdžánu loni?

Loňskou Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1 vyhrál Oscar Piastri z McLarenu, který v závěru odrážel útoky monackého pilota Charlese Leclerca. Třetí místo bral George Russell z Mercedesu, jenž využil kolize Carlose Sainze a Sergia Péreze. Závod se dojel v režimu virtuálního safety caru.

Piastri předčil Leclerca a vyhrál Velkou cenu Ázerbájdžánu. Třetí dojel Russell
Výsledky

Velká cena Ázerbájdžánu formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

